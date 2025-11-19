Adriana Săftoiu, la un pas de deveni noul președinte al TVR, în locul lui Dan Turturică / Sindicaliștii din TVR sunt îngrijorați de restructurări masive

Plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului a votat astăzi noua componență a Consiliului de Administrație al TVR și al Societății Române de Radiodifuziune.

Pentru TVR, noul Consiliu a întrunit 270 de voturi pentru și patru abțineri.

Pentru SRR, noul Consiliu a întrunit 249 de voturi pentru și patru împotrivă.

Consiliile odată validate, au propus câte un candidat la funcția de președinte al TVR, respectiv al Societății Române de Radiodifuziune – Adriana Săftoiu și Robert Schwartz.

Săftoiu e singura propunere pentru șefia TVR

Adriana Săftoiu a fost propusă pentru funcția de președinte al TVR cu 10 voturi ale membrilor noului CA și trei abțineri (două dintre acestea au venit de la reprezentanții salariaților din TVR). (Săftoiu este, de altfel, și singura propunere pentru acest post CA.)

De asemenea, Robert Schwartz, fost redactor-șef al redacției Deutsche Welle în limba română, a fost propus pentru funcția de director al Radioului Public.

Membrii Consiliului de Administraţie al SRR au fost avizaţi, luni seară, de către comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Adriana Săftoiu a fost jurnalist, purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale în primul mandat al lui Traian Băsescu și deputat PNL.

Ea ar urma să-l înlocuiască la șefia TVR pe Dan Turturică.

Îngrijorările sindicaliștilor din TVR

Imediat după validarea și depunerea jurământului de către Consiliul de Administrație al TVR, reprezentanții MediaSind au difuzat un mesaj intern către angajați, în care se arată că Săftoiu a negat existența unei solicitări din partea premierului Ilie Bolojan de a disponibiliza 50% din personal.

În același timp, arată mesajul, Săftoiu ar fi confirmat discuții privind o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal, după adoptarea pachetului de trei măsuri.

Săftoiu ar fi dat asigurări că va ține cont de Contractul Colectiv de Muncă din TVR, care prevede garanții împotriva concedierilor colective.

Cele două abțineri la vot venite azi dinspre noul Consiliu de Administrație au fost din partea sindicaliștilor din MediaSind, care au precizat că „nu pot acorda un cec în alb” niciunui candidat la cea mai înaltă funcție din TVR, dacă nu există un mandat explicit dinspre angajați.