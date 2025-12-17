Noul asistent de la Google îți rezumă ziua prin e-mail. Cum funcționează CC

Google lansează un nou asistent de productivitate bazat pe inteligență artificială. Se numește CC și funcționează prin e-mail. Asistentul se conectează la Gmail, Google Drive și Google Calendar pentru a oferi rezumate zilnice.

CC este alimentat de Gemini. Utilizatorii primesc în fiecare dimineață un e-mail intitulat „Your Day Ahead”” (Ziua ta viitoare). Mesajul conține sarcinile zilei, rezumatul calendarului și actualizări importante din conturi.

Cum funcționează asistentul

Utilizatorii pot răspunde sau trimite e-mailuri către CC în orice moment. Asistentul acceptă comenzi precum adăugarea de sarcini, memorarea notelor sau căutarea de informații. CC învață preferințele utilizatorilor pe măsură ce interacționează cu el, conform techcrunch.com.

Compania a lansat asistentul prin intermediul unui experiment Google Labs. Compania continuă să testeze asistenți AI în domeniul productivității, în speranța că vor economisi timp utilizatorilor.

Google: Cine poate folosi CC

În prezent, CC este disponibil doar pentru utilizatorii AI Pro și Ultra din SUA și Canada. Limita de vârstă este 18 ani. Asistentul funcționează doar pentru conturile Google ale consumatorilor, nu și pentru conturile Workspace destinate companiilor.

Concurența pe piața asistenților AI

Există mai multe aplicații similare pe piață. Mindy, susținută de Sequoia, a început ca asistent de e-mail și acum funcționează în spațiul creatorilor și al marketingului.

Aplicații de luare a notițelor precum Read AI și Fireflies trimit utilizatorilor rezumate zilnice. Acestea însă nu au acces la contextul din e-mail și Drive.

Huxe, o aplicație audio creată de foștii producători ai Google NotebookLM, creează rezumate zilnice sub formă de podcast. Aplicația folosește date din e-mail, calendar și preferințele de știri.

Google pariază că integrarea directă cu serviciile sale va face diferența față de concurență. Asistentul CC are acces complet la ecosistemul Google, ceea ce îi permite să ofere un context mai bogat decât aplicațiile terțe.