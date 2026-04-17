Prima navă civilă care trece prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului este un vas de croazieră

Prima navă civilă care trece prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului din Orientul Mijlociu este un vas de croazieră. Redeschiderea strâmtorii a fost anunțată vineri.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
17 apr. 2026, 21:28, Politic

Agenția de urmărire a traficului naval MarineTraffic a anunțat că nava de croazieră Celestyal Discovery este prima de pasageri care tranzitează Strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului, potrivit Euronews.

Nava de croazieră sub pavilion maltez nu are pasageri la bord. Vaporul a plecat din Dubai vineri și se îndreaptă către Oman. Anterior, ea a stat la doc 47 de zile. Celestyal Discovery va ajunge în Oman sâmbătă.

Iranul și SUA au anunțat vineri că întreaga cale navigabilă strategică, care a fost închisă efectiv de la începutul războiului, va fi complet deschisă traficului comercial în timpul armistițiului.

