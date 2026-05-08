Prima pagină » Știrile zilei » Prima intervenție chirurgicală asistată robotic de la Spitalul Județean din Timișoara, realizată pentru eliminarea unei tumori voluminoase

Prima intervenție chirurgicală asistată robotic de la Spitalul Județean din Timișoara, realizată pentru eliminarea unei tumori voluminoase

Sistemul Da Vinci, unul dintre cele mai avansate sisteme de chirurgie robotică din lume, a fost folosit în prima intervenție chirurgicală asistată robotic de la Spitalul Județean din Timișoara, pentru extragerea unei tumori voluminoase.
Prima intervenție chirurgicală asistată robotic de la Spitalul Județean din Timișoara, realizată pentru eliminarea unei tumori voluminoase
Ioana Târziu
08 mai 2026, 17:53, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Secția de Obstetrică-Ginecologie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara a făcut prima intervenție chirurgicală asistată robotic, pentru a extrage o tumoră voluminoasă.

Pentru această operație, a fost folosit sistemul Da Vinci, unul dintre cele mai avansate sisteme de chirurgie robotică din lume.

Pacienta a fost externată la mai puțin de 2 zile după operație

Pacienta, o femeie în vârstă de 50 de ani, avea o tumoră pelvi-abdominală voluminoasă, a beneficiat de intervenția modernă și s-a recuperat remarcabil de rapid, fiind externată la doar 36 de ore după operație, s-a anunțat în comunicatul de presă.

Echipa, coordonată de Prof. Dr. Popa Zoran, Șef al Secției OG II, a fost formată din medicii Dr. Huidu Bianca, Dr. Tomesc Daniela, Dr. Tinei Octavia, asistentele Chihaia Mihaela (asistentă medicală șefă bloc operator obstetrica ginecologie), Niculescu Anca, Roca Rebeca, anestezistul Dr. Drăgulescu Dorian, iar suportul tehnic al sistemului Da Vinci a fost asigurat de Lascu Adrian.

Procedura, decontată de CNAS

„Chirurgia robotică asistată Da Vinci reprezintă vârful tehnologic al medicinei contemporane, oferind precizie superioară, traumă tisulară minimă, durere postoperatorie redusă și recuperare accelerată față de intervențiile clasice sau laparoscopice convenționale”, se mai arată în comunicat.

Asistența ginecologică de înaltă performanță este, de asemenea, decontată prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, asigurând accesul egal la medicină de top pentru toate pacientele.

Recomandarea video

Bolojan îi ridică uneia dintre asociațiile lui Adrian Năstase statutul de utilitate publică
G4Media
Marian Vanghelie a fost trimis din nou în judecată. Ce acuzații i se aduc fostului edil
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Statul român are 1.735 de companii, 203 sunt găuri negre ce primesc anual subvenții de 14 miliarde de lei. Care sunt societățile de stat cu cele mai mari pierderi
Libertatea
Hantavirusul, virusul transmis de rozătoare! Medicul Tudor Ciuhodaru explică simptomele și când trebuie să ajungi urgent la spital
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor