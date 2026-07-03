„Ei nu au fost acolo pentru noi”. Trump consideră că este „ridicol” ca SUA să mențină sprijinul actual acordat NATO

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că este „ridicol” ca Statele Unite să continue relația „unilaterală” cu NATO, aducând în discuție cheltuielile alocate de principalii parteneri în cadrul Alianței.

Criticile vin cu mai puțin de o săptămână înaintea summitului NATO de la Ankara.

„Este ridicol ca SUA să continue pe această cale unilaterală atunci când relația nu este reciprocă. Ei nu au fost alături de noi!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Postarea făcută de acesta include și un grafic care prezintă cheltuielile NATO, din care reiese că Statele Unite ar investi mult mai mult decât ceilalți membri.

Liderul de la Casa Albă i-a criticat în repetate rânduri pe aliații europeni pentru reacția lor la războiul din Iran, dar și pentru faptul că nu alocă suficienți bani pentru apărare.

În plus, Trump insistă ca Europa să preia rolul principal în propria apărare, în timp ce Washingtonul a luat deja măsuri pentru a-și reduce angajamentele pe continent.

Cheltuielile de apărare, majorate la 5% din PIB

La summitul NATO de anul trecut, țările aliate au dat curs solicitărilor repetate ale lui Trump și au convenit să majoreze cheltuielile de apărare de la 2% la 5% din PIB.

Summitul NATO din acest an va avea loc la Ankara, în Turcia, în perioada 7-8 iulie, reunind 32 de state membre.

Tot în cadrul evenimentului, Canada vrea să anunțe aproximativ zece state fondatoare pentru o bancă globală dedicată apărării. Inițiativa ar urma să mobilizeze finanțări de până la 100 de miliarde de lire sterline pentru consolidarea capacităților militare ale aliaților