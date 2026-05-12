Constructorul auto francez care lansează un 4X4 pentru mers la plajă / Modelul va fi lansat nu oriunde, ci la Roland-Garros

Renault nu se oprește din reinventarea unuia dintre cele mai iubite modele din istoria sa, anunță gigantul auto francez.

După ce ne-a prezentat conceptele Fl4wer Power, Savane 4×4 și Vision 4Rescue, francezii lansează acum Renault 4 JP4x4 Concept, un nou studiu de design construit pe baza modelului electric Renault 4.

Debutul public este programat pentru 18 mai 2026, în cadrul turneului de tenis de la Roland-Garros French Open.

O reîntoarcere la plajă, dar cu brizbrizuri moderne

JP4x4 nu este un concept creat de la zero, ci o reinterpretare deliberată a două versiuni istorice ale lui Renault 4: Plein Air (1969) și JP4 (1981) – ambele concepute în spiritul libertății, al vacanței și al vieții în aer liber.

Reprezentanții companiei îl descriu, fără ocolișuri, drept un „vehicul modern pentru mers la plajă”.

Exteriorul este dominat de o nuanță de verde smarald, un omagiu adus culorilor originale Verde Smarald și Verde Lettuce disponibile pe vechiul 4L.

Silueta – neconvențională: două portiere minimaliste, un plafon deschis și un hayon care coboară în stilul panoului lateral al unui pick-up.

Referințele la Plein Air și JP4 sunt explicite – o placă de surf prinsă pe plafon și două skateboard-uri depozitate în portbagaj completează imaginea unui vehicul de vacanță.

La nivel tehnic, JP4x4 beneficiază de o gardă la sol cu 15 mm mai mare față de versiunea standard de Renault 4, jante de 18 inch specifice JP4 și anvelope Goodyear UltraGrip Performance+.

Logo-ul JP4 apare discret pe montantul B, iar emblema 4×4 marchează aripile față.

Interior portocaliu și tracțiune integrală

Dacă exteriorul mizează pe verdele elegant, habitaclul e în întregime portocaliului – o alegere îndrăzneață, în ton cu caracterul extrovertit al conceptului.

Scaunele scoică sunt îmbrăcate într-o tapițerie din materiale mixte, iar pasagerul din dreapta dispune de un mâner de prindere dedicat, util pe teren accidentat.

Dincolo de estetică, JP4x4 vine cu substanță tehnică.

Conceptul este construit pe platforma Renault 4 Savane 4×4, ceea ce înseamnă că dispune de tracțiune integrală permanentă, asigurată de un al doilea motor electric montat pe puntea spate. Astfel, în ciuda aspectului său relaxat, de vehicul de plajă, noul concept are capacitățile tehnice ale unui adevărat 4×4 electric.

Roland-Garros, scenă pentru două premiere Renault

La turneul de la Roland-Garros, JP4x4 Concept nu va fi singur, ci însoțit de Renault 4 Roland-Garros E-Tech electric, o ediție specială care marchează parteneriatul dintre constructorul francez și celebrul turneu de tenis pe zgură.

Cele două vehicule ilustrează, împreună, direcția pe care Renault o urmărește cu modelul său electric emblematic – adaptabilitate maximă, identitate vizuală puternică și un legătura constantă cu moștenirea sa istorică.

Renault 4 JP4x4 Concept rămâne, deocamdată, un studiu de design, fără confirmare oficială privind o eventuală producție de serie.

Cu toate acestea, interesul constant față de conceptele bazate pe Renault 4 electric sugerează că brandul testează cu atenție apetitul publicului pentru variante mai aventuroase ale noului său model cu zero emisii.