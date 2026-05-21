Două indicii străvechi ar putea explica de ce 90% dintre oameni sunt dreptaci

Conform unor cercetări recente, această preferință datează încă de la strămoșii noștri hominizi îndepărtați, potrivit Science Alert.

Echipa a estimat că și neandertalienii erau în majoritate dreptaci.

Cu cât te îndepărtezi mai mult de noi în arborele genealogic, cu atât preferința devine, în general, mai slabă.

Cercetări anterioare au arătat că preferința pentru mâna stângă sau dreaptă este determinată în mare parte de genetică.

Fetușii manifestă o preferință încă din a opta săptămână de sarcină.

Dovezi arheologice, raportate pentru prima dată în 2016, sugerează că hominizi preferau mâna dreaptă încă de acum 1,8 milioane de ani.

Pentru noul studiu, cercetătorii și-au propus să exploreze cum, când și de ce a apărut această preferință.

S-a emis ipoteza că dreptacitatea ar fi putut apărea atunci când strămoșii noștri au început să folosească unelte, sau au coborât din copaci, sau au început să meargă în poziție verticală, sau în jurul perioadei în care au avut loc schimbări biologice, cum ar fi masa corporală sau dimensiunea creierului.

Echipa a efectuat o meta-analiză a datelor care au implicat peste 2.000 de indivizi din 41 de specii de maimuțe și primate, inclusiv oameni.

Cum a fost efectuată cercetarea

Acestea au fost apoi examinate folosind modele care țin cont de relațiile evolutive dintre specii.

Cercetătorii au căutat semne ale unei preferințe pentru o mână în detrimentul celeilalte, precum și intensitatea acestei preferințe.

Au existat puține dovezi ale unei preferințe pentru majoritatea speciilor, dar oamenii s-au remarcat ca o anomalie, cu o preferință puternică pentru mâna dreaptă.

Doar langurul din Java de Est (Trachypithecus auratus) a prezentat o preferință mai puternică pentru mâna dreaptă. În mod curios, urangutanii și maimuțele cu nasul turtit au arătat o ușoară preferință pentru mâna stângă.

Un model fascinant

Din date a reieșit un model fascinant, H. sapiens încadrându-se într-o tendință evolutivă clară.

Acest lucru ar putea susține ipoteza cercetătorilor conform căreia creierul mare și bipedalismul au determinat lateralitatea.

Cercetătorii sugerează că mai există încă întrebări fără răspuns. Cum ar fi de ce mai există încă stângaci și dacă se pot observa modele evolutive similare la alte animale care au o membră preferată, precum papagalii și cangurii.