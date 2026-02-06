Maimuțele pot „juca teatru”: Ce s-a descoperit la o petrecere cu ceai despre imaginația primatelor

O echipă de cercetători de la Universitatea Johns Hopkins a organizat o serie de teste neobișnuite pentru a evalua capacitatea de imaginație a maimuțelor. Subiectul principal a fost Kanzi, un bonobo (cimpanzeu pigmeu) în vârstă de 43 de ani. Acesta trăiește la Ape Initiative, un centru de cercetare din Statele Unite, scrie Euronews.

Îtr-un cadru simplu, amenajat cu căni, ulcioare și boluri goale, oamenii de știință au simulat o petrecere cu ceai. Aceștia au „turnat” suc imaginar și au „vărsat” lichidul dintr-o cană, întrebându-l pe Kanzi unde se află băutura. Bonobo-ul a indicat constant obiectul corect, dovedind că înțelege existența unui element imaginar și regulile jocului.

Originile imaginației, mai vechi decât omenirea

Studiul, publicat în revista Science, sugerează că această capacitate cognitivă are origini mult mai vechi decât se credea. Se pare că a apărut cu până la nouă milioane de ani în urmă, înainte de separarea evolutivă dintre oameni și alte mari primate.

„Este o descoperire care schimbă paradigma”, a declarat Christopher Krupenye, coautor al cercetării. Potrivit acestuia, faptul că maimuțele pot concepe lucruri care nu există fizic indică o viață mentală mult mai complexă decât s-a presupus până acum.

¿Los simios tienen imaginación? Una „fiesta de té” sugiere que sí .

Científicos de la Universidad Johns Hopkins demostraron que Kanzi, un bonobo, puede „jugar a fingir”. El experimento rompe la idea de que la creatividad y la abstracción son exclusivamente humanas.

Desde cargar… pic.twitter.com/WoiX0AvGrX — Sucede News (@SucedeNews) February 5, 2026



Pentru a exclude posibilitatea ca maimuța Kanzi să creadă că există lichide reale ascunse, cercetătorii au repetat experimentul folosind atât suc real, cât și suc imaginar. De fiecare dată când a avut de ales, bonobo-ul a preferat băutura reală. A demonstrat astfel că poate distinge clar între cele două situații.

Un test similar a fost realizat cu „struguri prefăcuți”, iar rezultatele au fost la fel de convingătoare. Deși nu a răspuns perfect de fiecare dată, Kanzi a fost constant mai precis, o simplă întâmplare hazardată fiind exclusă.

Semnificația descoperirii

Până acum, jocul de tip „prefăcut” era considerat un indicator-cheie al dezvoltării cognitive umane, esențial pentru creativitate, empatie și planificarea viitorului. Datele actuale sugerează că aceste abilități au rădăcini comune și la alte specii.

„Dacă unele elemente ale imaginației sunt împărtășite cu maimuțele, trebuie să ne regândim ideea că animalele trăiesc doar în prezent”, spune Krupenye. Cercetătorii consideră că rezultatele ar trebui să influențeze și modul în care oamenii privesc protejarea acestor specii.

Echipa intenționează să studieze și alte forme de imaginație la maimuțe. Printre altele, capacitatea lor de a anticipa viitorul sau de a înțelege intențiile altora. Dacă aceste ipoteze se confirmă, granița dintre cogniția umană și cea animală ar putea deveni mai subțire ca niciodată.