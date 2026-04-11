Superliga de fotbal. Ce meciuri se joacă înainte de Paște

Două meciuri din Superliga de fotbal se desfășoară sâmbătă, înainte de Paște. Este vorba despre partidele UTA Arad-FC Botoșani și FCSB-Oțelul Galați. Ambele meciuri sunt din play-out-ul competiției.
Petru Mazilu
11 apr. 2026, 12:44, Sport

Partidele fac parte din etapa a IV-a. Primul meci va începe la Arad, la ora 17.15. Se vor întâlni UTA și FC Botoșani, două echipe fără mari griji legate de retrogradare. Ardelenii sunt pe primul loc al grupei cu 28 de puncte, iar moldovenii ocupă poziția a treia cu 27 de puncte.

Partida FCSB-Oțelul va începe la ora 20.00. După înfrângerea de etapa trecută de la Botoșani, bucureștenii vor să câștige pentru a rămâne pe primele locuri ale grupei din play-out. FCSB este pe locul doi, cu 27 de puncte, în timp ce Oțelul se află pe locul patru cu 24 de puncte. Unirea Slobozia are 19 puncte și se află pe locul șapte, primul care duce la barajul pentru evitarea retrogradării.

Vineri, la Sibiu s-a disputat primul meci al etapei a IV-a. FC Hermannstadt a învins Farul Constanța cu 1-0, unicul gol fiind înscris în prelungirile meciului.

