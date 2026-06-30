România învinge Coreea de Sud și joacă pentru locurile 9-12 la Campionatul Mondial U20 de handbal feminin

România, echipă antrenată de Constantin-Alin Oprescu, a controlat jocul în prima jumătate și a intrat la pauză cu un avantaj de șase goluri, 16-10. Coreencele au redus din diferență după pauză, adjudecându-și partea secundă cu 12-10, însă România și-a gestionat avantajul și s-a impus cu 26-22.

Cea mai bună marcatoare a României a fost Maria-Alexandra Voicu, cu cinci goluri, urmată de Teodora-Lavinia Damian, cu patru. Gabriela-Maria Tulea, Daria-Iuliana Utan și Sara-Ana-Maria Trușcă au înscris câte trei goluri fiecare, Ana-Martina Stan, Ioana-Codruța Hrenaru și Anamaria Șerban au marcat câte două, iar Alexia-Maria Niță și Daria-Florentina Mihăilă au contribuit cu câte un gol.

România a avut o eficiență de 57% la aruncările la poartă (26 din 46), în timp ce portarii Ioana Niță și Florentina-Anastasia Roșu au contabilizat împreună opt intervenții.

Victoria nu a fost suficientă pentru calificarea în sferturile de finală. La încheierea fazei principale, România a ocupat locul al treilea în Grupa II, cu două puncte, după Germania (6 puncte) și Spania (4 puncte), în timp ce Coreea de Sud a încheiat fără punct.

Primele două clasate s-au calificat în sferturile de finală. România va evolua în turneul pentru clasarea pentru locurile 9-12.