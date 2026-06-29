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România pierde cu Spania în primul meci din faza principală la Mondialul feminin de handbal U20

Naționala României a fost învinsă de reprezentativa Spaniei cu scorul de 25-32 (15-14), luni, în primul meci din Grupa II principală a Campionatului Mondial feminin de handbal U20, competiție găzduită de China.
România pierde cu Spania în primul meci din faza principală la Mondialul feminin de handbal U20
sursă foto: Federația Română de Handbal
Petre Apostol
29 iun. 2026, 15:34, Sport
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Echipa României de handbal U20 a intrat la pauză în avantaj, 15-14, însă a cedat inițiativa după reluarea jocului. Ibericele au dominat partea secundă, pe care au câștigat-o cu 18-10.

Principalele marcatoare ale echipei României au fost Teodora-Lavinia Damian, cu cinci goluri, și Anamaria Șerban, cu patru. Alexia-Maria Niță și Daria-Iuliana Utan au înscris câte trei goluri, iar Maria-Alexandra Voicu, Bianca-Maria Vintilă, Sara-Ana-Maria Trușcă și Ioana-Codruța Hrenaru au contribuit fiecare cu câte două reușite.

De partea cealaltă, cea mai bună marcatoare a Spaniei a fost Belen Rodriguez Lario, autoare a zece goluri, urmată de Paula Lluch Rico, cu cinci goluri.

România a transformat toate cele trei aruncări de la 7 metri de care a beneficiat, în timp ce Spania a fructificat patru dintre cele cinci lovituri de la șapte metri.

În celălalt meci al grupei, Germania a învins Coreea de Sud, cu scorul de 40-22.

Astfel, România a ieșit din calcule pentru calificarea în sferturile de finală la Mondialul feminin de handbal U20. Înaintea ultimului meci din grupa fazei principale, cu Coreea de Sud, programat marți, România ocupă locul 3 în clasament, fără niciun punct, în urma Germaniei și Spaniei, care au ambele câte 4 puncte, grație și victoriilor din faza preliminară.

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