România învinge Brazilia la Campionatul Mondial U20 de handbal feminin și avansează în faza următoare

Tricolorele au condus la pauză cu 16-14 și au avut un avantaj de patru goluri în partea secundă. Însă, în ultimul sfert de oră al meciului, Brazilia a revenit, preluând conducerea chiar și la două lungimi. România U20 a încheiat cu un parțial de 6-2 în ultimele opt minute, reușind să se impună cu 30-28.

Cea mai bună marcatoare a selecționatei României a fost Teodora-Lavinia Damian, cu 10 reușite din 12 aruncări. Anamaria Șerban, Alexia-Maria Niță și Sara Trușcă au încheiat cu câte 4 goluri fiecare.

Din punct de vedere statistic, România a avut o eficiență generală a aruncărilor de 59%. Tricolorele au excelat la contraatac, unde au marcat de șase ori, comparativ cu doar două goluri ale adversarelor.

De asemenea, echipa tricoloră a transformat toate cele șase aruncări de la 7 metri de care a beneficiat.

Victoria cu Brazilia califică România în faza principală a competiției, după ce miercuri se impusese și în duelul cu selecționata Canadei.

În ultimul meci din grupă, echipa tricoloră va evolua sâmbătă, de la ora 13:30, împotriva Germaniei, lider al clasamentului în Grupa C de la Mondialul U20. Germania a învins joi Brazilia cu 39-22, iar vineri a trecut cu 46-11 de Canada.