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România învinge categoric Canada în primul meci de la Campionatul Mondial U20 de handbal feminin

Reprezentativa României a obținut o victorie clară miercuri în disputa cu selecționata Canadei, scor 40-15 (22-8), în primul meci din Grupa C de la Campionatul Mondial U20 de handbal feminin, găzduit de orașul chinez Jinzhong.
România învinge categoric Canada în primul meci de la Campionatul Mondial U20 de handbal feminin
sursă foto: Federația Română de Handbal
Petre Apostol
24 iun. 2026, 15:22, Sport
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Tricolorele au dominat partida de la un capăt la altul, intrând la pauză cu un avantaj confortabil, 22-8. În partea secundă echipa U20 a României și-a mărit diferența și s-a impus la un ecart de 25 de goluri.

România a avut o eficiență excelentă la finalizare, de 73%, față de doar 31% în dreptul Canadei.

Printre cele mai eficiente jucătoare ale României s-au numărat Enryka-Valentina Bodijar, cu 7 goluri din 8 aruncări, Maria-Alexandra Voicu, autoare a 6 reușite din 9 tentative, și Daria-Florentina Mihăilă, care a marcat de șase ori din șapte încercări.

Au mai înscris pentru România Gabriela-Maria Tulea (4 goluri), Ana-Martina Stan (3), Alexia-Maria Niță (3), Bianca-Maria Vintilă (2), Sara-Ana-Maria Trușcă (2), Ioana-Codruța Hrenaru (2) și Daria-Iuliana Uțan (1).

Joi, România va întâlni Brazilia, iar apoi, sâmbătă, în ultimul meci al grupei, se va confrunta cu Germania.

Primele două clasate vor avansa în faza principală.

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