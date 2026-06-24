România învinge categoric Canada în primul meci de la Campionatul Mondial U20 de handbal feminin

Tricolorele au dominat partida de la un capăt la altul, intrând la pauză cu un avantaj confortabil, 22-8. În partea secundă echipa U20 a României și-a mărit diferența și s-a impus la un ecart de 25 de goluri.

România a avut o eficiență excelentă la finalizare, de 73%, față de doar 31% în dreptul Canadei.

Printre cele mai eficiente jucătoare ale României s-au numărat Enryka-Valentina Bodijar, cu 7 goluri din 8 aruncări, Maria-Alexandra Voicu, autoare a 6 reușite din 9 tentative, și Daria-Florentina Mihăilă, care a marcat de șase ori din șapte încercări.

Au mai înscris pentru România Gabriela-Maria Tulea (4 goluri), Ana-Martina Stan (3), Alexia-Maria Niță (3), Bianca-Maria Vintilă (2), Sara-Ana-Maria Trușcă (2), Ioana-Codruța Hrenaru (2) și Daria-Iuliana Uțan (1).

Joi, România va întâlni Brazilia, iar apoi, sâmbătă, în ultimul meci al grupei, se va confrunta cu Germania.

Primele două clasate vor avansa în faza principală.