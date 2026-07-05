Germania câștigă titlul mondial feminin de handbal U20. Românca Teodora Damian, a doua marcatoare a întrecerii

Germania și Danemarca, singurele echipe neînvinse până în ultimul act al turneului, au oferit o primă parte echilibrată. Danezele au început mai bine și au condus cu 5-2 în minutul 5, prin inspirația principalei marcatoare Kirstine Emilie Hoppe, însă Germania a revenit treptat și a intrat la pauză în avantaj minim, 15-14.

În partea secundă, apărarea Germaniei a făcut diferența. Portarul Lena Marie Lindemann a avut mai multe intervenții decisive, iar danezele au pierdut din eficiență în atac, ceea ce le-a permis adversarelor să se desprindă decisiv.

Germania s-a impus cu scorul de 33-26.

Chiara Rohr a fost principala marcatoare a campioanei mondiale, cu opt goluri, în timp ce Litvinov a înscris de cinci ori. Germania a încheiat turneul cu opt victorii din tot atâtea meciuri și a cucerit al doilea titlu mondial din istorie la această categorie de vârstă, după cel din 2008, obținut tot în fața Danemarcei.

Pentru Danemarca, aceasta este a noua medalie din istoria participărilor la Campionatul Mondial U20, palmaresul incluzând două titluri, patru medalii de argint și trei de bronz.

Teodora Damian, printre revelațiile competiției

România a încheiat competiția pe locul 11, după ce a învins vineri Cehia cu 37-32 în meciul de clasament. Tricolorele au ocupat aceeași poziție ca la ediția precedentă, din 2024.

În ultimul meci al turneului, centrul Teodora Damian, legitimată la Minaur Baia Mare, a avut o prestație remarcabilă, marcând 15 goluri.

Teodora Damian a fost una dintre revelațiile competiției. Handbalista care va împlini 20 de ani în luna decembrie a evoluat în șase dintre cele șapte partide ale României, fiind menajată în jocul de debut cu Canada. A încheiat turneul cu 55 de goluri, o medie de peste nouă reușite pe meci. Ea a transformat și 22 dintre cele 24 de aruncări de la 7 metri.

Handbalista română a încheiat pe locul secund în clasamentul marcatoarelor, după golghetera Danemarcei, Kirstine Emilie Hoppe, cu 66 de goluri.

În plus, Damian s-a situat a treia la capitolul goluri+pase decisive, cu 55 de goluri și 21 de assisturi.

Naționala României s-a situat pe locul secund în Grupa C, după victoriile cu Canada (40-15) și Brazilia (30-28) și înfrângerea cu Germania (31-37), viitoarea campioană mondială. În grupa principală, România a pierdut cu Spania (25-32) și a învins Coreea de Sud (26-22). Eșecul la limită cu Polonia (24-25) a trimis echipa în meciul pentru locurile 11-12, câștigat împotriva Cehiei.

România are în palmares două titluri mondiale la această categorie de vârstă, obținute în 1995 și 1999.