Performanță pentru România! Locul 1 la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori

Ministerul Educației a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, că România a obținut locul I la Olimpiada Balcanică de Matematică, care în acest an se desfășoară la Buzău în perioada 15-20 iunie.

Țara noastră a fost reprezentată de un lot format din 12 elevi, ei obținând cinci medalii de aur (dintre care una cu punctaj maxim), cinci medalii de argint şi două medalii de bronz.

„Locul I pentru România, la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori! În perioada 15-20 iunie 2026, în România, la Buzău, se desfășoară a 30-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori – JBMO. Cei doisprezece elevi români au obținut cinci medalii de aur (trei pentru echipa A și două pentru echipa B), dintre care una cu punctaj maxim, cinci medalii de argint (trei pentru echipa A și două pentru echipa B) și două medalii de bronz (pentru echipa B)”, anunță Ministerul Educației.

Potrivit sursei citate, medaliile au fost obținute astfel:

Medalie de aur cu punctaj maxim:

Andrei Nemţişor (ROU A – clasa a VIII-a, Colegiul Naţional ”Costache Negruzzi”, Iaşi)

Medalii de aur:

Andrei-Dimitrie Ciocan (ROU A – clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr. 79, Bucureşti)

Teodor-Ştefan Oancea (ROU B – clasa a IX-a, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti)

Mark Ilieş (ROU B – clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu)

Turan Can Sonuvar (ROU A – clasa a VIII-a, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa)

Medalii de argint:

Irina Pilipouţanu (ROU A – clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Piteşti)

Traian Danciu (ROU A – clasa a VII-a, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti)

Radu-Mihai Enache (ROU A – clasa a VIII-a, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti)

Iuri Iamandi (ROU B – clasa a VIII-a, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti)

Iustin-Bogdan Udma (ROU B – clasa a VII-a, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti)

Medalii de bronz:

Darius-Ioan Hangan (ROU B – clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Cluj-Napoca)

Daniel Petrache (ROU B – clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială Cobia, jud. Dâmboviţa)

Performanța României

Echipele României au fost conduse de profesorii: Marius Perianu (Colegiul Naţional „Ion Minulescu”, Slatina) – leader România A, Cristian-Teodor Mangra (Colegiul Naţional „Tudor Vianu”, Bucureşti) – deputy leader ROU A, Dănuţ Aramă (Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi) – leader România B ȘI Vladimir-Cristian Cerbu-Sfarghiu (Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc) – deputy leader ROU B.

Ca țară gazdă, România a putut participa cu încă o echipă (România B), cu statut de invitat.

La ediția din acest an, în clasamentul pe națiuni, România (ROU A) s-a clasat pe locul I, la fel ca anul trecut, cu un punctaj total de 202 puncte. Țara noastră a fost urmată de Bulgaria (199 de puncte) și, dintre țările oficiale, Turcia (162 de puncte). Dintre echipele invitate, cel mai mare punctaj a revenit Franței, cu 174 de puncte, urmată de Kazahstan (168 de puncte). A doua echipă a României (ROU B) s-a clasat pe locul 6 la general (țări oficiale și invitate), cu 154 de puncte.