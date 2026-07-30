Prima pagină » Social » România, locul I în Europa la informatică pentru juniori. Patru medalii la Olimpiada Europeană

România, locul I în Europa la informatică pentru juniori. Patru medalii la Olimpiada Europeană

România a obținut cea mai bună clasare la cea de-a X-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori (EJOI) 2026, după ce lotul format din patru elevi a cucerit două medalii de aur, una de argint și una de bronz.
România, locul I în Europa la informatică pentru juniori. Patru medalii la Olimpiada Europeană
Sursa foto: Ministerul Educației
Oana Antipa
30 iul. 2026, 10:35, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Performanța a plasat țara noastră pe primul loc în clasamentul pe națiuni, atât în funcție de punctajul total, cât și de numărul și valoarea medaliilor.

Aur absolut pentru un elev din Iași

Cel mai bun rezultat al competiției a fost obținut de Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, care a câștigat medalia de aur și a încheiat concursul cu cel mai mare punctaj dintre toți participanții, adjudecându-și astfel aurul absolut.

O altă medalie de aur a fost câștigată de Traian Danciu, elev în clasa a VII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Palmaresul României a fost completat de Mihai Cosmin Boac, elev în clasa a VIII-a la aceeași unitate de învățământ din Capitală, care a obținut medalia de argint, și de Radu Pipernea, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, distins cu medalia de bronz.

România, lider în clasamentul pe națiuni

Rezultatele celor patru elevi au propulsat România pe primul loc în clasamentul pe națiuni, atât după punctajul cumulat, cât și după palmaresul de medalii, confirmând tradiția școlii românești de informatică în competițiile internaționale.

Cea de-a zecea ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori s-a desfășurat în perioada 24 – 30 iulie, la Kaunas, în Lituania, reunind 100 dintre cei mai valoroși tineri informaticieni din 25 de țări.

Lotul a fost coordonat de specialiști ai SEPI

Pregătirea și coordonarea lotului României au fost asigurate de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI), profesorul Emanuela Cerchez, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași, și Dan Spătărel, reprezentant al organizației.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea participării la competiție a fost realizată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin profesorul Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu, consilier al ministerului.

Rezultatul obținut la Kaunas consolidează poziția României în elita europeană a informaticii școlare și confirmă nivelul ridicat al pregătirii elevilor români în domeniul programării și al algoritmicii.

Recomandarea video

VIDEO: „E ca și cum un păianjen uriaș ar devora peisajul”. Cablurile de fibră optică folosite de armatele Rusiei și Ucrainei pentru controlul dronelor au împânzit pădurile și câmpurile de-a lungul liniilor frontului, cu un impact major asupra naturii
G4Media
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.ro
Greva în Sănătate a ajuns în a treia zi. Spitalele asigură doar urgențele, iar sindicaliștii amenință cu proteste masive la București
Gandul
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Cancan
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport
Ilie Bolojan, după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă: „Reduceți consumul de energie seara”
Libertatea
2 zodii care riscă să ajungă pe patul de spital în august 2026. Neti Sandu anunță probleme de sănătate pentru acești nativi
CSID
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia