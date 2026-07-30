România, locul I în Europa la informatică pentru juniori. Patru medalii la Olimpiada Europeană

Performanța a plasat țara noastră pe primul loc în clasamentul pe națiuni, atât în funcție de punctajul total, cât și de numărul și valoarea medaliilor.

Aur absolut pentru un elev din Iași

Cel mai bun rezultat al competiției a fost obținut de Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, care a câștigat medalia de aur și a încheiat concursul cu cel mai mare punctaj dintre toți participanții, adjudecându-și astfel aurul absolut.

O altă medalie de aur a fost câștigată de Traian Danciu, elev în clasa a VII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Palmaresul României a fost completat de Mihai Cosmin Boac, elev în clasa a VIII-a la aceeași unitate de învățământ din Capitală, care a obținut medalia de argint, și de Radu Pipernea, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, distins cu medalia de bronz.

România, lider în clasamentul pe națiuni

Rezultatele celor patru elevi au propulsat România pe primul loc în clasamentul pe națiuni, atât după punctajul cumulat, cât și după palmaresul de medalii, confirmând tradiția școlii românești de informatică în competițiile internaționale.

Cea de-a zecea ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori s-a desfășurat în perioada 24 – 30 iulie, la Kaunas, în Lituania, reunind 100 dintre cei mai valoroși tineri informaticieni din 25 de țări.

Lotul a fost coordonat de specialiști ai SEPI

Pregătirea și coordonarea lotului României au fost asigurate de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI), profesorul Emanuela Cerchez, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași, și Dan Spătărel, reprezentant al organizației.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea participării la competiție a fost realizată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin profesorul Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu, consilier al ministerului.

Rezultatul obținut la Kaunas consolidează poziția României în elita europeană a informaticii școlare și confirmă nivelul ridicat al pregătirii elevilor români în domeniul programării și al algoritmicii.