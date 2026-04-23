Un ministru taiwanez vizitează o insulă disputată cu China pentru exerciții militare de amploare

Kuan Bi-ling, ministrul responsabil de Garda de Coastă din Taiwan, a vizitat insula Itu Aba din Marea Chinei de Sud, aflată sub controlul Taipeiului, dar revendicată simultan de China, Vietnam și Filipine.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
23 apr. 2026, 06:57, Știri externe

Potrivit autorităților taiwaneze, Kuan Bi-ling a participat la exerciții desfășurate de garda de coastă. Activitățile au inclus scenarii de intervenție umanitară, evacuare medicală și combatere a poluării marine. 

Un element central al exercițiilor a fost simularea de abordare a navelor cargo suspecte, care nu au răspuns somațiilor. 

Vizita este prima de acest nivel din ultimii șapte ani și are loc într-un context de tensiuni regionale, în condițiile în care China, Vietnam și Filipine revendică, de asemenea, insula. 

Beijingul a dezvoltat baze militare și infrastructură extinsă pe insulele pe care le controlează în Marea Chinei de Sud. Acțiunile Beijingului au generat îngrijorări în Statele Unite ale Americii și în alte state din regiune, privind militarizarea zonei. 

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Mesajul lui PUTIN pentru ZELENSKI. Nu se aștepta nimeni la așa ceva! „Este gata să...”
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Șefa Petrom vrea să plece din fruntea companiei. Favorit pentru a o înlocui pe Christina Verchere este un croat apropiat de un om de afaceri legat de Rusia
Libertatea
Ce NU ai voie să faci de Sfântul Gheorghe. Tradițiile care spun că îți pot aduce ghinion tot anul
CSID
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Promotor