Un ministru taiwanez vizitează o insulă disputată cu China pentru exerciții militare de amploare

Potrivit autorităților taiwaneze, Kuan Bi-ling a participat la exerciții desfășurate de garda de coastă. Activitățile au inclus scenarii de intervenție umanitară, evacuare medicală și combatere a poluării marine.

Un element central al exercițiilor a fost simularea de abordare a navelor cargo suspecte, care nu au răspuns somațiilor.

Vizita este prima de acest nivel din ultimii șapte ani și are loc într-un context de tensiuni regionale, în condițiile în care China, Vietnam și Filipine revendică, de asemenea, insula.

Beijingul a dezvoltat baze militare și infrastructură extinsă pe insulele pe care le controlează în Marea Chinei de Sud. Acțiunile Beijingului au generat îngrijorări în Statele Unite ale Americii și în alte state din regiune, privind militarizarea zonei.