Liverpool a început negocierile cu Andoni Iraola. Antrenorul este favorit să-l înlocuiască pe Arne Slot

Liverpool a început discuțiile cu Andoni Iraola pentru ca fostul antrenor al lui Bournemouth să devină noul manager al echipei de pe Anfield, după despărțirea de Arne Slot.
Gabriel Negreanu
02 iun. 2026, 12:30, Sport
Procesul este coordonat de directorul sportiv Richard Hughes, omul care l-a adus pe Iraola la Bournemouth în 2023. Hughes a ajuns ulterior la Liverpool, iar acum joacă un rol important în alegerea noului antrenor al „cormoranilor”.

Potrivit Sky Sports, Iraola este în acest moment principalul favorit pentru postul de manager al lui Liverpool. Discuțiile oficiale erau așteptate în această săptămână, iar negocierile dintre părți au început deja.

Liverpool l-a demis pe Arne Slot sâmbătă, iar conducerea clubului vrea să găsească rapid un înlocuitor. Totuși, oficialii de pe Anfield nu vor să grăbească decizia fără să parcurgă un proces complet de selecție. Obiectivul principal este identificarea antrenorului care se potrivește cel mai bine stilului de joc dorit de club.

În acest moment, Liverpool nu a făcut nicio abordare oficială pentru posibili membri ai staffului tehnic. Astfel de decizii ar urma să fie luate doar dacă discuțiile cu Iraola vor ajunge într-un stadiu avansat.

Cine este Andoni Iraola

Andoni Iraola a fost remarcat de Richard Hughes în perioada în care acesta lucra la Bournemouth. Tehnicianul spaniol a avut rezultate excelente pe banca formației de pe Vitality Stadium și și-a consolidat rapid reputația în Premier League.

Bournemouth a avut un parcurs impresionant în a doua parte a sezonului 2025/26, reușind o serie de 18 meciuri fără înfrângere. Această formă excelentă a ajutat echipa să termine pe locul șase în Premier League și să obțină calificarea în Europa League.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât Bournemouth a încheiat sezonul la doar trei puncte în spatele lui Liverpool. Rezultatele obținute de Iraola au atras atenția conducerii de pe Anfield, care caută un antrenor capabil să ofere identitate, intensitate și continuitate echipei.

Pentru Liverpool, numirea unui nou manager este una dintre cele mai importante decizii ale verii. Clubul vrea să revină rapid în lupta pentru trofee, iar alegerea succesorului lui Arne Slot poate influența decisiv direcția proiectului sportiv.

Iraola este apreciat pentru stilul său ofensiv, pentru presingul agresiv și pentru modul în care a reușit să transforme Bournemouth într-o echipă competitivă. Aceste calități îl fac un candidat potrivit pentru profilul căutat de Liverpool.

Negocierile sunt în desfășurare, iar următoarele zile pot fi decisive pentru viitorul băncii tehnice de pe Anfield.

