Avertizare hidrologică: viituri rapide și depășiri ale cotelor de apărare, de vineri până sâmbătă

Avertizare hidrologică: viituri rapide și depășiri ale cotelor de apărare, de vineri până sâmbătă

Hidrologii au emis vineri o avertizare Cod portocaliu pentru râul Miletin și afluenții sectorului mijlociu al Moldovei, valabilă în cursul zilei de vineri. Un Cod galben de inundații este în vigoare în alte județe până sâmbătă la miezul nopții.
Avertizare hidrologică: viituri rapide și depășiri ale cotelor de apărare, de vineri până sâmbătă
Andreea Tobias
03 apr. 2026, 11:18, Știrile zilei

Fenomenele vizate includ scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite pe râurile din bazinele hidrografice afectate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Codul portocaliu este valabil în două intervale distincte.

Pe râul Miletin – afluent al Jijiei – Codul portocaliu este activ între vineri ora 16:00 și sâmbătă ora 12:00, în județele Botoșani și Iași.

Pe afluenții Moldovei, sectorul aval S.H. Fundu Moldovei – amonte S.H. Tupilați, Codul portocaliu este valabil vineri între orele 16:00 și 24:00, în județele Suceava și Neamț.

Cod galben – bazine și județe vizate

Codul galben este valabil între vineri ora 11:00 și sâmbătă ora 24:00 pe râurile din următoarele bazine hidrografice: Desnățui – bazin amonte Acumularea Fântânele (județele Mehedinți și Dolj), Olt – afluenții sectorului aval S.H. Sebeș Olt, amonte confluență cu Lotrul (județele Sibiu și Vâlcea), Olt – afluenții sectorului aval confluență cu Olteț (județele Olt și Dolj), Putna – bazin superior și afluenți (județul Vrancea), Bârlad – bazin amonte S.H. Negrești și afluenți aval (județele Neamț, Iași, Vaslui, Bacău, Galați și Vrancea), Trotuș – bazin superior și afluenți (județele Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Moldova (județele Suceava și Neamț), Bistrița – bazin amonte Acumularea Izvoru Muntelui și afluenți aval (județele Suceava, Neamț, Harghita și Bacău), Suceava (județul Suceava), Siret – afluenții mici ai sectorului aval confluență Suceava – amonte confluență Bistrița (județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț și Bacău), Jijia (județele Botoșani și Iași).

