Ninsori la munte în Suceava. Șoferii, îndemnați să nu plece nepregătiți la drum

„Ninge în zona montană a județului Suceava, iar utilajele DRDP Iași sunt în acțiune cu lamă și material antiderapant. Carosabilul este umed pe fondul ninsorilor”, anunță DRDP Iași.

Potrivit DRDP Iași, meteorologii au emis o nouă informare de intensificări ale vântului, precipitații mixte și ninsori în zonele montane, pentru estul, centrul și sudul țării.

Reprezentanții DRDP Iași au publicat și imaginii surprinse pe DN 17, în Pasul Mestecăniș. Aceștia îi îndeamnă pe șoferi să circule cu atenție, dar și să își echipeze corespunzător mașinile.