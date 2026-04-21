Bolojan: Nu am inițiat discuții cu AUR. Mandatul PNL este să negocieze cu partidele din coaliție

Premierul României a declarat marți, la finalul ședinței Biroului Politic Național al PNL, că nu au fost inițiate discuții cu AUR privind susținerea unui eventual guvern minoritar sau intrarea la guvernare, subliniind că mandatul de negociere al partidului vizează exclusiv formațiunile aflate în prezent în coaliția guvernamentală.
Maria Miron
21 apr. 2026, 14:37, Politic

Întrebat dacă PNL ia în calcul discuții cu AUR pentru susținerea unui eventual guvern minoritar sau chiar cooptarea formațiunii la guvernare, Bolojan a răspuns: „Nu am inițiat nicio discuție în acest sens”.

Liderul liberal a precizat că mandatul actual este limitat la partenerii din coaliție. „Mandatul de negociere este să discutăm cu partidele care sunt astăzi în coaliția guvernamentală, așa cum v-am spus, USR, UDMR și grupul minorităților”, a declarat acesta.

Posibile discuții cu alți parlamentari, în funcție de evoluția politică

Bolojan nu a exclus însă eventuale alte contacte la nivel parlamentar, inclusiv în contextul unei posibile moțiuni. „Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare și, în funcție de evoluția politică din zilele următoare, vom lua decizii în ceea ce privește discuțiile cu un parlamentar sau altul”, a declarat premierul.

Bolojan: Interesele României nu au culoare politică

În același timp, acesta a invocat necesitatea unor discuții mai largi în Parlament pe teme esențiale pentru România și consideră că ar trebui să existe consens pentru fondurile europene.

„Consider că moratoriul pentru accesarea fondurilor europene pentru a putea finaliza aceste investiții importante pentru țară trebuie să fie – dacă este posibil, într-o situație de instabilitate în Parlament – discutat cu toate grupurile parlamentare”, a spus Bolojan.

Acesta a subliniat că menținerea finanțărilor europene este un obiectiv care depășește liniile politice. „Interesele României de a nu pierde bani cred că nu au culoare politică și pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare”, a menționat liderul PNL.

Recomandarea video

Augustin Lazăr, fost procuror general, după recuperarea artefactelor din Drents: Este momentul unui impuls pentru investigația privind alte 10 brățări
G4Media
Raed Arafat, pus sub urmărire de Parchetul Militar, pentru complicitate la contrabandă într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA. Reacția șefului DSU
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Decizia luată de PNL la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan: „Respingem ultimatumul PSD și rupem coaliția dacă își retrag miniștrii”
Libertatea
Regula japoneză care te ajută să mănânci mai puțin fără dietă: secretul ‘hara hachi bu’
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor