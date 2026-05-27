„Premier sinecurist”: PSD îl acuză pe Bolojan că recompensează cofetari și muzicieni cu funcții publice

PSD a transmis un comunicat în care denunță ceea ce partidul numește o „sinecuriadă fără precedent”, declanșată de premierul demis Ilie Bolojan după căderea guvernului prin moțiune de cenzură.

Acuzații de recompensare politică în interiorul PNL

Potrivit PSD, numirile recente ar urmări recompensarea celor care îi asigură lui Bolojan sprijinul în interiorul PNL. Partidul invocă instalarea unor „politruci de profesie” în instituții care, în opinia sa, ar fi trebuit desființate în urma reformelor promise, inclusiv Fondul Român de Contragarantare. Salariile acestor funcții ar ajunge la zeci de mii de lei lunar.

Cofetari, șoferi și muzicieni în fruntea instituțiilor publice

PSD acuză că în fruntea unor instituții publice și companii de stat au fost numiți, fără concurs, oameni fără competențe relevante pentru funcțiile ocupate. Comunicatul menționează categorii precum cofetari, șoferi sau muzicieni. Partidul califică aceste numiri drept „revoltătoare și intempestive” și susține că demască „demagogia fără margini” a premierului demis.

„Premierul reformator” devine „premierul sinecurist”

Prin aceste numiri, Bolojan, prezentat în spațiul public drept un premier cu profil tehnocrat și reformator, se transformă, în viziunea PSD, într-un „premier sinecurist”. Partidul susține că practica subminează credibilitatea Guvernului în consultările cu sindicatele privind Legea salarizării din sectorul bugetar.

Avertisment ferm: numirile vor fi invalidate

PSD anunță că toți cei instalați în funcții guvernamentale în această perioadă vor fi revocați imediat după învestirea noului guvern. Mesajul se adresează direct celor numiți, nu doar premierului demis.

Comunicatul nu precizează câte numiri au fost făcute sau care sunt instituțiile vizate în totalitate, dincolo de exemplul Fondului Român de Contragarantare.