Un adolescent a susținut că suferă de nanism și că are 30 de ani pentru a candida la Parlament

Mahmoud Saddis Buba, un candidat la parlamentul nigerian în vârstă de 30 de ani, s-a dovedit a fi un adolescent de 15 ani, potrivit NEXTA.

El a încercat să profite de faptul că are nanism pentru a încerca să candideze la Parlament. Imaginile cu copilul adult au devenit virale după ce el s-a înscris în competiția partidului APC pentru listele de candidați la Adunarea Națională a Nigeriei.

După ce au fost verificate toate documentele candidatului, s-a aflat că politicianul s-a născut în anul 2010. Un imens scandal a izbucnit, iar adolescentul și-a retras candidatura.

O anchetă va stabili cum a fost posibil ca un copil să reușească să se înscrie în lupta electorală din interiorul partidului.