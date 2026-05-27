Prima pagină » Politic » Un adolescent a susținut că suferă de nanism și că are 30 de ani pentru a candida la Parlament

Un adolescent a susținut că suferă de nanism și că are 30 de ani pentru a candida la Parlament

Un adolescent a susținut că are 30 de ani pentru a candida la alegerile parlamentare din Nigeria. El le-a spus colegilor politicieni că suferă de nanism. Tânărul a fost demascat, iar tentativa de fraudă a provocat un scandal uriaș.
Un adolescent a susținut că suferă de nanism și că are 30 de ani pentru a candida la Parlament
sursa foto: pixabay, imagine cu scop ilustrativ
Petru Mazilu
27 mai 2026, 15:43, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mahmoud Saddis Buba, un candidat la parlamentul nigerian în vârstă de 30 de ani, s-a dovedit a fi un adolescent de 15 ani, potrivit NEXTA.

El a încercat să profite de faptul că are nanism pentru a încerca să candideze la Parlament. Imaginile cu copilul adult au devenit virale după ce el s-a înscris în competiția partidului APC pentru listele de candidați la Adunarea Națională a Nigeriei.

După ce au fost verificate toate documentele candidatului, s-a aflat că politicianul s-a născut în anul 2010. Un imens scandal a izbucnit, iar  adolescentul și-a retras candidatura.

O anchetă va stabili cum a fost posibil ca un copil să reușească să se înscrie în lupta electorală din interiorul partidului.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Ilie Bolojan, detalii despre contractul de lobby de 565.000 de dolari pe lună pentru Nicușor Dan: a fost decis în coaliție, votat în CSAT prin corespondență
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Un portar de ambasadă va avea salariu mai mare decât un profesor debutant, conform noii legi a salarizării – ANALIZĂ
Libertatea
Unde să te adăpostești de fulgere? Care este cel mai sigur loc și cel mai periculos
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia