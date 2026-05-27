Prima pagină » Știrile zilei » De ce cresc salariile la vârful statului, dar nu și la bază. Bolojan continuă explicațiile despre legea salarizării

De ce cresc salariile la vârful statului, dar nu și la bază. Bolojan continuă explicațiile despre legea salarizării

Diferențele dintre majorările salariale din sectorul public (mai mari la vârful administrației și mult mai reduse sau inexistente la nivelurile de bază) sunt rezultatul unui sistem dezechilibrat și al limitărilor bugetare, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta afirmă că actuala lege a salarizării, modificată de nenumărate ori în ultimii ani, a generat discrepanțe majore între angajați cu atribuții similare.
De ce cresc salariile la vârful statului, dar nu și la bază. Bolojan continuă explicațiile despre legea salarizării
Ilie Bolojan/Mediafax Foto
Mădălina Dinu
27 mai 2026, 13:58, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit lui Bolojan, una dintre principalele cauze este modul în care au fost acordate, în timp, sporurile și beneficiile.

„Trebuie să discutăm atât problemele de formă, cât și cele de fond. Ce trebuie să fie clar este că această lege a salarizării a fost un angajament al României în programul PNRR. De trecerea acestei legi ține absorbția de către România a peste 770 de milioane de euro. Deci, dacă până în toamnă această lege va trece, vom primi acești bani. Dacă nu, România va pierde acești bani, pentru că sunt granturi pe care ar trebui să le primească.

Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că guvernele ar fi trebuit să vină cu această lege a salarizării de mai mult timp, dar nu au făcut asta și, în primul rând, este responsabilitatea Ministerului Muncii, care trebuia să o promoveze. Din păcate, s-a lungit foarte mult, pentru că sunt două aspecte foarte importante.

Primul aspect este capacitatea acestei țări de a mări salariile în mod real. Comisia Europeană, pe bună dreptate, și noi recunoaștem că, de-a lungul acestor ani, legea salarizării a fost modificată de nenumărate ori. Fiecare, cum a putut, fiecare categorie socială, în funcție de influență, la un moment dat a avut un ministru care a încercat să o ajute și a introdus sporuri și diferite condiții, creând un cadru în care au apărut dezechilibre destul de mari. Astfel, oameni care au teoretic aceeași greutate a muncii sunt plătiți foarte diferit doar pentru că lucrează la o instituție sau la alta”, a declarat Bolojan.

Posibilitatea de a crește salariile pentru toată lumea, limitată

În același timp, premierul subliniază că posibilitatea de a crește salariile pentru toți bugetarii este limitată de capacitatea financiară a statului. România colectează sub 30% din PIB la buget, mult sub media europeană de aproximativ 40%, însă alocă deja 39% din aceste venituri pentru plata salariilor, față de o medie europeană de 25%.

Totodată, aceste condiții, susține Bolojan, creșterile salariale nu pot fi aplicate uniform fără riscuri bugetare, iar reforma salarizării, cerută și prin PNRR, ar trebui să corecteze aceste inechități și să stabilească un sistem mai echilibrat.

„Mă gândesc, de exemplu, la cei care lucrează pe fonduri europene: unii au sporuri de 70-80%, pentru că și le-au cumulat într-un anumit fel, alții au de 20%, iar acest lucru a creat foarte multe nemulțumiri. Și atunci, pe bună dreptate, s-a spus: faceți o lege a salarizării care se aplică odată, deci nu se mai eșalonează, și care răspunde și unor criterii de echitate.

A doua problemă foarte importantă este partea de anvelopă, adică capacitatea acestei țări de a plăti fondul de salarii. Și aceasta este problema cea mai neplăcută, pe care toată lumea a încercat să o evite. Există însă niște realități.

Noi avem, în acest an, aproximativ 166 de miliarde de lei, volumul total al salariilor în sectorul public, ceea ce reprezintă cam 8,1% din PIB-ul României. Din bogăția acestei țări, această sumă merge către salarii, dar trebuie să înțelegem și altceva.

România este o țară care are veniturile publice aproape de 30% din PIB, de fapt sub 30%, în timp ce media țărilor europene este de aproximativ 40%. Ei colectează 40% din bogăția lor sub formă de venituri, din care pot rezolva problemele cetățenilor. Noi avem doar 30% pentru a face același lucru.

Din ceea ce încasăm la bugetul public, ei cheltuiesc, în medie, aproximativ 25% pentru salarii, în timp ce noi cheltuim 39% din veniturile bugetare pentru salariile din sectorul public. Prin urmare, România are o problemă: are printre cele mai mici venituri bugetare ca pondere în PIB (doar Islanda stă mai jos), dar printre cele mai mari cheltuieli de personal din acest puțin pe care îl are.

Prin urmare, capacitatea țării de a mai face creșteri ale anvelopei salariale este foarte scăzută. De aceea, în urma discuțiilor cu Comisia Europeană și Ministerul de Finanțe, s-a ajuns la un acord, și de aceea am susținut un acord politic, pentru o creștere anul viitor a anvelopei de aproximativ 8 miliarde de lei, care ne menține pe această traiectorie. Practic, nu putem depăși nici anul viitor mai mult de 1,1% din PIB”, a conchis Bolojan.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Republica Moldova atinge un nou record și asigură peste 70% din curentul unei zile din surse verzi. România rămâne codașa UE la acest capitol
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Canadienii își majorează participația la 90% în proiectul minier polimetalic Bihor Sud din Munții Apuseni. Interes pentru nichel și cobalt
Libertatea
5 zodii lovite de noroc până pe 30 iunie! Banii vin din toate direcțiile, iar dragostea le schimbă viața
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia