De ce cresc salariile la vârful statului, dar nu și la bază. Bolojan continuă explicațiile despre legea salarizării

Potrivit lui Bolojan, una dintre principalele cauze este modul în care au fost acordate, în timp, sporurile și beneficiile.

„Trebuie să discutăm atât problemele de formă, cât și cele de fond. Ce trebuie să fie clar este că această lege a salarizării a fost un angajament al României în programul PNRR. De trecerea acestei legi ține absorbția de către România a peste 770 de milioane de euro. Deci, dacă până în toamnă această lege va trece, vom primi acești bani. Dacă nu, România va pierde acești bani, pentru că sunt granturi pe care ar trebui să le primească. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că guvernele ar fi trebuit să vină cu această lege a salarizării de mai mult timp, dar nu au făcut asta și, în primul rând, este responsabilitatea Ministerului Muncii, care trebuia să o promoveze. Din păcate, s-a lungit foarte mult, pentru că sunt două aspecte foarte importante. Primul aspect este capacitatea acestei țări de a mări salariile în mod real. Comisia Europeană, pe bună dreptate, și noi recunoaștem că, de-a lungul acestor ani, legea salarizării a fost modificată de nenumărate ori. Fiecare, cum a putut, fiecare categorie socială, în funcție de influență, la un moment dat a avut un ministru care a încercat să o ajute și a introdus sporuri și diferite condiții, creând un cadru în care au apărut dezechilibre destul de mari. Astfel, oameni care au teoretic aceeași greutate a muncii sunt plătiți foarte diferit doar pentru că lucrează la o instituție sau la alta”, a declarat Bolojan.

Posibilitatea de a crește salariile pentru toată lumea, limitată

În același timp, premierul subliniază că posibilitatea de a crește salariile pentru toți bugetarii este limitată de capacitatea financiară a statului. România colectează sub 30% din PIB la buget, mult sub media europeană de aproximativ 40%, însă alocă deja 39% din aceste venituri pentru plata salariilor, față de o medie europeană de 25%.

Totodată, aceste condiții, susține Bolojan, creșterile salariale nu pot fi aplicate uniform fără riscuri bugetare, iar reforma salarizării, cerută și prin PNRR, ar trebui să corecteze aceste inechități și să stabilească un sistem mai echilibrat.