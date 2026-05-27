Ilie Bolojan, despre stricarea relației cu SUA în raport cu proiectul de la Doicești: Resping orice fel de asociere de acest tip

„Faptul că unul din proiectele pe care l-a susținut Nuclearelectrica, cum este cel de la Doicești, pare să se ducă într-o zonă în care vom constata că am alocat o sumă mare de bani și nu avem prea multe rezultate, nu are nicio legătură cu parteneriatul strategic cu Statele Unite”, explică Ilie Bolojan la Digi FM.

Critici din partea PSD

Premierul României a criticat săptămâna trecută Proiectul Reactoarelor Modulare Mici susținând că nu este fezabil. În urma declarațiile, Bolojan a fost atacat de Partidul Social Democrat, prin Sorin Grindeanu care a afirmat că „Trebuie să înțeleagă că este un prim-ministru demis care nu poate discuta despre parteneriate strategice (…) în același timp, slăbește poziția unei companii strategice și acest lucru este vizibil la Bursă”.

Premierul a comparat situația de la Doicești cu proiectul centralei de la Iernut.

„Centrala de la Iernut, care este începută de 10 ani de zile, trebuia terminată în 3 ani de zile, și pentru că n-am fost în stare să manageriem proiectul, am avut o companie care a renunțat de două ori la el, sigur, a doua ori pentru că a intrat în faliment”, spune Ilie Bolojan.

Încrederea și seriozitatea, baza unui parteneriat

„Proiectul are probleme serioase și mi s-a părut de bun simț. Și mi s-a părut absolut normal că atunci când ai semnale cât se poate de clare că la un proiect sunt probleme, dacă acel proiect are, ar putea avea un impact asupra unei relații cu un partener, să-i spui partenerului pe cinstite care sunt problemele, pentru că baza unui parteneriat este încrederea și seriozitatea”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul a respins ideea că poziția sa ar afecta relația cu Statele Unite. „Resping orice fel de asociere de acest tip cu parteneriatul strategic, cu afectarea lui, e doar un punct din zona de energie, care arată că în acești ani, din păcate, în sectorul energetic am făcut foarte multe greșeli”, conchide premierul.