31 kilograme de canabis în trolerele unui italian care a vrut să intre în România pe la Nădlac

Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul a fost prezentat luni judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, după ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Arad au dispus reținerea italianului, în vârstă de 32 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc.

Măsura a fost luată după ce, în această dimineață, italianul a fost prins în flagrant de către polițiștii de frontieră, la intrarea în țară, în timp ce deținea, ca pasager într-o cursă de transport internațional pe ruta Spania – România, cantitatea de aproximativ 31 kilograme canabis.

Drogul de risc destinat comercializării, porționat în 31 de pungi, a fost găsit în cele două trolere ale inculpatului.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus, tot luni, arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad.