Un bărbat a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru tentativă de incendiere a unei sinagogi din Cehia

Un tribunal din Brno, al doilea oraș ca mărime din Cehia, a condamnat marți un bărbat la șapte ani de închisoare pentru tentativă de atac terorist și tentativă de omor.
Alexandra-Valentina Dumitru
29 apr. 2026, 04:29, Știri externe

Inculpatul era unul dintre cei doi adolescenți sub 18 ani care au încercat să incendieze o sinagogă din Brno în ianuarie 2024, folosind un dispozitiv improvizat, potrivit AP.

Aceștia au încercat, de asemenea, să ucidă o persoană, care a supraviețuit atacului.

Bărbatul condamnat, care are acum 20 de ani, a primit, de asemenea, o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru promovarea terorismului, faptă pe care a comis-o după ce a împlinit vârsta de 18 ani.

Complicele său nu avea vârsta necesară pentru a fi judecat în instanță, procesul desfășurându-se cu ușile închise.

Cei doi făceau parte dintr-un grup de cinci adolescenți care au fost arestați anul trecut după ce, potrivit autorităților cehe, ar fi fost radicalizați online de gruparea militantă Statul Islamic.

Cei cinci promovau pe rețelele de socializare conținut care incita la ură împotriva minorităților, comunității LGBTQ+ și evreilor, au declarat oficialii.

În timpul raidurilor efectuate în Cehia și Austria, poliția a confiscat câteva arme, precum cuțite, macete, topoare și pistoale cu gaz.

De asemenea, s-a spus că adolescenții ar fi fost implicați în grupuri online care recrutau luptători pentru militanții IS din Siria și împărtășeau o fascinație pentru violență și ură împotriva evreilor, persoanelor LGBTQ+ și altora, au declarat oficialii.

Ancheta a implicat autoritățile cehe și omologii din Austria, Marea Britanie și Slovacia, precum și agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene, Europol.

