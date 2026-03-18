Un bărbat a fost arestat după ce a intrat în țarcul hipopotamului pigmeu Moo Deng de la grădina zoologică din Thailanda

Un bărbat a fost arestat după ce a fost prins cățărându-se într-un țarc al lui Moo Deng, adorabilul hipopotam pigmeu care a devenit o senzație pe rețelele de socializare, au declarat oficialii grădinii zoologice.
Laurentiu Marinov
18 mart. 2026, 10:00, Știri externe

Bărbatul thailandez ar fi intrat în țarcul hipopotamului marți seara, în timp ce un îngrijitor era plecat și nu se aflau alți vizitatori prin preajmă, a declarat directorul Grădinii Zoologice Khao Kheow, Narongwit Chodchoy, pentru Associated Press.

Imaginile de pe camerele de supraveghere, distribuite pe scară largă online, arată un bărbat purtând o căciulă neagră și ochelari de soare, apropiindu-se de Moo Deng și de mama ei, Jona, în timp ce ține în mână o tabletă, aparent filmând sau făcând fotografii.

Bărbatul a rămas în interiorul țarcului timp de un minut sau două înainte ca personalul să-l observe, a spus Narongwit, adăugând că nu a încercat să fugă în timp ce grădina zoologică a chemat poliția.

Puiul de hipopotam, celebru pe rețelele de socializare

Moo Deng a devenit celebră la scurt timp după ce s-a născut în 2024, în mare parte datorită unei îngrijitoare care a distribuit fotografii și videoclipuri adorabile cu puiul de hipopotam pe rețelele de socializare. De atunci, a atras mulțimi mari din Thailanda și din străinătate, care vor să-i vadă farmecul și să facă fotografii și videoclipuri cu momentele ei drăguțe.

Poliția l-a acuzat inițial pe bărbat pentru încălcarea proprietății, dar ancheta este încă în desfășurare, iar directorul Narongwit Chodchoy a declarat că grădina zoologică intenționează să întreprindă toate acțiunile legale disponibile.

Intrusul a fost eliberat pe cauțiune

Bărbatul a fost eliberat pe cauțiune, a declarat Narongwit. El a precizat că Moo Deng și Jona sunt în siguranță, deoarece bărbatul nu a încercat să-i atingă.

Într-un comunicat publicat marți pe pagina oficială de Facebook a grădinii zoologice, aceasta a precizat că ambele animale au părut ușor surprinse de întâlnire și vor fi monitorizate îndeaproape de un medic veterinar.

Grădina zoologică a îndemnat, de asemenea, vizitatorii să „respecte cu strictețe toate regulile și instrucțiunile personalului pentru siguranța lor și a animalelor sălbatice”.

Grădina Zoologică Khao Kheow, care se află la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Bangkok, se întinde pe 800 de hectare (aproape 2.000 de acri) de teren și găzduiește peste 2.000 de animale.

