Președinta BCE apără recenta majorare a ratei dobânzii menite să combată inflația

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat luni că, fără această majorare de un sfert de punct procentual, inflația ar fi putut rămâne peste ținta de 2% a băncii până în 2028, potrivit AP.

„Unii au caracterizat majorarea ratei dobânzii de la începutul acestei luni drept o «majorare de precauție»”, a spus Lagarde. „Îmi pare rău să îi dezamăgesc. Aceasta nu este o descriere corectă. Ne-am confruntat cu o perspectivă de creștere a inflației globale și a inflației de bază”.

Banca centrală a celor 21 de țări care utilizează euro a majorat rata de referință la începutul lunii iunie cu un sfert de punct procentual, până la 2,25%, aceasta fiind prima modificare a ratei dobânzii din ultimul an. Chiar și cu rate mai ridicate, se preconizează că inflația va reveni la 2% abia în ultimele trei luni ale anului 2027. Inflația anuală din zona euro a fost de 3,2% în luna mai.

Lagarde a afirmat, totuși, că banca nu va avea nevoie de majorările uriașe de jumătate de punct și trei sferturi de punct pe care le-a folosit pentru a stăvili inflația de două cifre după ce Rusia a întrerupt aprovizionarea cu gaze naturale pe fondul războiului din Ucraina.

„Cel mai rapid ciclu din istoria noastră”

În schimb, previziunile mai precise înseamnă că banca poate adopta, de la o ședință la alta, o abordare mai măsurată în fața presiunilor fluctuante asupra prețurilor generate de războiul din Iran și de întreruperea aprovizionării cu petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz. Banca are programate ședințe de stabilire a ratei dobânzii în perioadele 22-23 iulie și 9-10 septembrie.

Banca a răspuns la întreruperea furnizării de gaze din Rusia cu „cel mai rapid ciclu de înăsprire din istoria noastră, majorând ratele în pași pe care nu i-am mai folosit niciodată”, a afirmat ea în textul unui discurs susținut la conferința anuală de politică monetară a băncii, desfășurată la Sintra, în Portugalia.

„Nu mai este nevoie să acționăm cu aceeași forță”, a spus ea. „Putem face ajustări moderate ale ratelor, calibrate în funcție de șocurile cu care ne confruntăm”.

Ea a precizat că analiștii băncii utilizează acum scenarii cu evoluții mai moderate și mai severe ale evenimentelor geopolitice, astfel încât banca să se asigure că nu reacționează excesiv sau insuficient. Prețurile petrolului au fluctuat puternic pe durata conflictului din Iran, în timp ce economia europeană a rezistat mai bine decât se așteptau mulți în fața dificultăților generate de impunerea de către președintele american Donald Trump a unor noi tarife asupra importurilor europene.