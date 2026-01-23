Prima pagină » Știrile zilei » Incendiu la un depozit de petrol dintr-un oraș rus în urma unui atac cu drone

Incendiu la un depozit de petrol dintr-un oraș rus în urma unui atac cu drone

Un incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la un depozit de petrol dintr-un oraș rus, după ce Ucraina a lansat un atac cu drone, au anunțat autoritățile locale.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
23 ian. 2026, 09:55, Știri externe

Incendiul s-a produs în orașul Penza care este situat la aproximativ 545 de kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia. 

Guvernatorul regiunii, Oleg Melničenko, a declarat că resturile unei drone doborâte au căzut pe depozitul de petrol, provocând un incendiu. „Resturile unei drone doborâte au căzut pe teritoriul depozitului de petrol, provocând un incendiu. Serviciile de urgență lucrează în prezent la fața locului”, se arată în mesajul publicat pe rețelele de socializare, citat de The Kyiv Independent

Guvernatorul a spus că nu au fost raportate victime, dar și că au fost impuse restricții temporare asupra traficului de date mobile, pe fondul atacului. 

Un incident s-a petrecut și în regiunea Voronej, unde o locuință a luat foc după ce bucăți dintr-o dronă doborâtă au căzut într-o zonă rezidențială, potrivit guvernatorului Aleksandr Gusev. 

Presa locală a anunțat că incidentul a avut loc în orașul Rossosh, citând declarațiile locuitorilor. 

Armata Ucrainei a intensificat atacurile cu drone asupra unor obiective aflate atât pe teritoriul Rusiei pentru a reduce capacitatea de luptă a Kremlinului, considerând infrastructura energetică rusă drept o țintă militară legitimă. 

