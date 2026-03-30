Prima pagină » Știrile zilei » Un bărbat din Cluj a fost reținut după ce a agresat sexual o fetiță timp de 5 ani

Un bărbat de 32 de ani din comuna Mărișel, județul Cluj, a fost reținut luni. Bărbatul este suspectat că timp de cinci ani, ar fi agresat sexual o fetiță și că ar fi comis și alte acte de violență.
Radu Mocanu
30 mart. 2026, 22:25, Social

„La data de 30 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin, au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat de 32 de ani, din comuna Mărișel, bănuit de comiterea infracțiunilor de viol asupra unui minor în formă continuată, coruperea sexuală a minorilor și lovirea sau alte violențe”, transmite luni IPJ Cluj. 

Potrivit anchetei, faptele s-au desfășurat în perioada 2020 – 2025. Bărbatul este bănuit că ar fi întreținut în repetate rânduri raporturi sexuale cu o minoră. Autoritățile au stabilit că agresiunile au debutat când victima avea doar 10 ani. 

Mai mult, bărbatul este cercetat și pentru infracțiunea de corupere sexuală a minorilor, deoarece fratele fetiței ar fi fost obligat să asiste la actele de violență sexuală.

„Totodată, investigațiile au stabilit că, la data de 14 februarie a.c., în jurul orei 23.00, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul minorei, unde, pe fondul geloziei, ar fi manifestat un comportament agresiv, exercitând acte de violență fizică asupra acesteia”, mai transmit oamenii legii. 

Bărbatul a fost reținut pentru viol asupra unui minor în formă continuată, coruperea sexuală a minorilor și lovirea sau alte violențe. Marți, acesta va fi prezentat în fața procurorilor cu propunerea de arestare preventivă. 

 

