Vinícius Júnior afirmă că vrea să rămână la Real Madrid „mult timp”: „Este clubul visurilor mele”

„Sper să rămân aici mult timp. Mai am un an de contract, dar sunt foarte liniștit. Am încrederea președintelui. La momentul potrivit voi semna un nou acord. Acesta este clubul visurilor mele”, a afirmat Vinícius Júnior, luni, într-o conferință premergătoare meciului tur cu Bayern München din sferturile de finală din Liga Campionilor, programat marți seară, pe terenul spaniolilor.

Vinícius a vorbit și despre relația cu antrenorul Álvaro Arbeloa, făcând o paralelă cu fostul antrenor, Xabi Alonso.

„Am o conexiune specială cu Arbeloa, la fel cum am avut cu Ancelotti. Mi-a spus mereu clar ce așteaptă de la mine. Eu am dat întotdeauna totul și voi continua să o fac”, a spus jucătorul, care a adăugat, cu privire la relația cu fostul tehnician: „Fiecare antrenor are metodele lui și nu am reușit să mă conectez cu el așa cum și-ar fi dorit. A fost însă o experiență din care am învățat și sper să continui cu Arbeloa, pentru că avem o relație foarte bună și mi-a oferit mereu încredere”.

El a făcut referire și la un moment tensionat din trecut, când a fost schimbat de Xabi Alonso în El Clasico.

„Nu a fost un moment plăcut când am fost schimbat, mi-am cerut scuze tuturor. Îmi place să joc fiecare meci, dar apoi, cu mintea limpede, îți dai seama când greșești. Sunt tânăr și învăț în fiecare zi”, a spus Vinícius.

Brazilianul a recunoscut că traversează o perioadă mai dificilă din punct de vedere al eficienței.

„Nu cred că am mai stat atât de mult fără să marchez. Am învățat din această perioadă și vreau să continui să cresc. Cei mai buni jucători revin întotdeauna”, a completat el.

Referitor la evoluțiile oscilante ale echipei, după eșecul de sâmbătă din campionat, cu Mallorca, acesta a explicat: „Sunt zile în care lucrurile merg mai bine sau mai puțin bine. Veneam după o pauză și, cum a spus antrenorul, dacă nu dai 200%, nu câștigi”.

Vinícius a comentat și relația din teren cu Kylian Mbappé.

„Se spun multe lucruri, dar el este aici să ne ajute. Golurile lui ne dau încredere. Trebuie să fim pe aceeași lungime de undă. Este un meci în care jucătorii de top fac diferența, iar Mbappé este unul dintre ei”, a spus Vinícius.

Jucătorul a abordat și tema rasismului.

„Este un subiect complicat și se întâmplă des. Nu cred că există țări rasiste, dar există oameni rasiști peste tot. Dacă luptăm împreună, putem opri aceste lucruri”, a adăugat atacantul.