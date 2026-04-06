Copilot este „destinat exclusiv divertismentului”, conform condițiilor de utilizare ale Microsoft

Să luăm exemplul Microsoft, care se concentrează în prezent pe convingerea clienților corporativi să plătească pentru Copilot. Dar compania a fost criticată pe rețelele de socializare din cauza termenilor de utilizare ai Copilot, care par să fi fost actualizați ultima dată pe 24 octombrie 2025, scrie TechCrunch.

„Copilot este destinat exclusiv divertismentului”, a avertizat compania.

„Poate face greșeli și s-ar putea să nu funcționeze așa cum este prevăzut. Nu vă bazați pe Copilot pentru sfaturi importante. Utilizați Copilot pe propria răspundere.”

Un purtător de cuvânt al Microsoft a declarat pentru PCMag că compania va actualiza ceea ce a descris drept „limbaj învechit”.

„Pe măsură ce produsul a evoluat, acel limbaj nu mai reflectă modul în care Copilot este utilizat astăzi și va fi modificat odată cu următoarea noastră actualizare”, a spus purtătorul de cuvânt.

Tom’s Hardware a remarcat că Microsoft nu este singura companie care folosește acest tip de avertisment pentru IA.

De exemplu, atât OpenAI, cât și xAI îi avertizează pe utilizatori că nu ar trebui să se bazeze pe rezultatele lor ca fiind „adevărul” (pentru a cita xAI) sau ca „singurul serviciu de adevăr sau informații factuale” (OpenAI).