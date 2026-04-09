Prima pagină » Politic » Gândul: Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru la Summitul Melaniei Trump. Sumele oficiale

Gândul: Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru la Summitul Melaniei Trump. Sumele oficiale

Deplasarea în SUA a Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a costat în total 31.379 de lei, potrivit datelor Administrației Prezidențiale, obține la solicitarea Gândul.
Gândul: Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru la Summitul Melaniei Trump. Sumele oficiale
Daiana Rob
09 apr. 2026, 17:38, Politic

Potrivit Gândul, această sumă cuprinde doar costul biletelor de avion și diurna a două persoane din delegație.

Administrația prezidențială nu a decontat cazarea, pentru că delegația, alături de Mirabela Grădinaru, au înnoptat, cel mai probabil la Reședința Ambasadei României la Washington. Reședința are un număr de 46 de camere.

În ceea ce privește distribuția cheltuielilor în interiorul delegației, Administrația Prezidențială precizează că pentru Mirabela Grădinaru a fost alocată suma de 8.967 de lei, în timp ce pentru restul delegației costurile au fost de 22.412 lei, bilete de avion și diurnă.

Instituția nu a oferit însă explicații suplimentare privind criteriile de repartizare a acestor sume.

„Costurile totale aferente deplasării au fost în cuantum de 31.379,36 lei, reprezentând contravaloarea diurnei pentru cei doi consilieri de stat și a biletelor de avion achiziționate la clasa economică. Nu au fost decontate cheltuieli privind cazarea delegației. Din totalul cheltuielilor prezentat mai sus, suma de 8.967,21 lei reprezintă costurile cu biletul de avion, la clasa economic, pentru doamna Mirabela Grădinaru. Precizăm că doamna Grădinaru nu a beneficiat de diurnă, iar Administrația Prezidențială nu a suportat costurile pentru cazare”, se arată în răspunsul transmis de Administrația Prezidențială.

