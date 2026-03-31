Prima pagină » Politic » Ministrul Sănătății și Mirabela Grădinaru, discuții despre adicțiile la copii și adolescenți

Ministrul Sănătății și Mirabela Grădinaru, discuții despre adicțiile la copii și adolescenți

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, au participat, marți, la discuții despre adicțiile la copii și adolescenți, într-un eveniment organizat la Palatul Cotroceni.
Laura Buciu
31 mart. 2026, 18:51, Politic

Rogobete spune că a participat la evenimentul „Adicțiile la copii și adolescenți” organizat la Palatul Cotroceni – o discuție sensibilă, dar necesară.

„Este al treilea proiect pe care îl construim împreună cu Administrația Prezidențială în zona de sănătate, în cadrul proiectului social și de conștientizare „România în Lumină”. Aceasta arată că abordăm teme importante într-un mod consecvent și pe termen lung, nu doar punctual”, spune ministrul Sănătății.

Acesta afirmă că la eveniment a participat și Mirabela Grădinaru, dar și de Melania Medeleanu și echipa Asociației Zi de Bine, care lucrează direct cu tinerii și au dezvoltat programe dedicate prevenției și intervenției în zona adicțiilor.

„Adicțiile nu pot fi abordate dintr-o singură perspectivă. Ele nu țin doar de medicină, doar de educație sau doar de familie, ci de toate acestea împreună. Rezultatele apar acolo unde medicina, educația și comunitatea merg pe același traseu, nu pe direcții paralele. Iar atunci când intervenția întârzie, costurile sunt reale. De aceea, prevenția timpurie contează. Nu ca idee, ci ca intervenție concretă, înainte ca lucrurile să se agraveze. În sănătate, facem deja pași concreți în această direcție: derulăm programe de screening pentru bolile cardiovasculare, oncologice și diabet și am lansat recent programul de screening neonatal. În același timp, dezvoltăm componenta de sănătate mintală, un domeniu rămas mult timp în urmă. Schimbarea începe atunci când cineva îți acordă suficientă încredere pentru a te lăsa aproape, astfel încât, în timp, să poți construi lucruri durabile”, spune ministrul Sănătății.

