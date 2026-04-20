Ministrul Sănătății își cere scuze de la pacienți: Sănătatea nu se face cu mâinile goale și nici cu 10% mai puțin

Ministrul Sănătății a vorbit în discursul susținut luni la consultarea internă din PSD că sistemul de sănătate este ca un organism viu: „Este un organism din care nu poți să ciopârțești din când în când câte 10%. De parcă viața s-ar putea calcula în deficit”.

Alexandru Rogobete a vorbit de realizările obținute de când a fost numit ministru al Sănătății și a amintit de cele 22 de spitale nou construite.

„Unul din ele a fost deja dat în folosință, deci nu e o promisiune, e un fapt. Alte șapte urmează să fie date în folosință până în vara aceasta, alte nouă sunt în construcție și au fost mutate pe altă linie de finanțare și, în timp ce unii se tăvăleau prin Parlament sau pe la televizor, un minister condus de Partidul Social Democrat a construit trei centre de arși gravi. Și mă întorc de la Washington, unde am discutat al patrulea centru de arși gravi, care va fi construit unde altundeva decât pe un teren liber din sectorul 4 din București”, a spus Rogobete.

„Sănătatea nu se face cu mâinile goale”

„Sănătatea nu se face cu mâinile goale și nici cu 10% mai puțin. Dacă astăzi personalul medical nu are tăiate salariile cu 10%, este pentru că Partidul Social Democrat în decembrie s-a opus acestei tăieri contabile fără sens”, a mai spus ministrul.

El a vorbit și de nerealizări.

„Ce nu am putut realiza și pentru că sunt responsabil și empatic, nu am reușit să introducem excepțiile pentru prima zi neplătită de concediu medical, excepții pentru pacienții cronici, de exemplu cei din oncologie, sau excepții pentru pacienții cu urgențe medico-chirurgicale, de exemplu pacienții cu AVC. Și pentru că sunt responsabil și empatic, îmi cer scuze în fața pacienților care plătesc nedrept cu această măsură. Atunci când dialogul dispare, colaborarea politică scade, iar mecanismul administrativ se blochează”, a mai declarat Rogobete.

Ministrul Sănătății a spus că va vota „pentru dialog, pentru resetare și pentru încredere”.