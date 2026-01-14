Prima pagină » Știrile zilei » Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, va convoca alegeri anticipate pentru a-și consolida puterea

Sanae Takaichi, prim-ministrul Japoniei, intenționează să dizolve Camera Inferioară a Parlamentului și să organizeze alegeri anticipate pentru a câștiga o majoritate clară.
Radu Mocanu
14 ian. 2026, 13:05, Știri externe

Anunțul a fost făcut miercuri de Hirofumi Yoshimura, liderul Partidului Inovației și partener în coaliția de guvernare alături de Partidul Liberal Democrat condus de Takaichi, notează Financial Times.  

Potrivit lui Yoshimura, Takaichi și-a informat colegii de rang înalt că intenționează să dizolve Camera inferioară a parlamentului la scurt timp după reluarea sesiunii legislative, programată pentru 23 ianuarie. 

Ulterior, premierul ar urma să convoace alegerile generale în luna februarie, deși data exactă nu a fost stabilită. 

Potrivit surselor citate de Reuters, alegerile ar putea fi organizate pe 8 februarie. Secretarul general al LDP, Shunichi Suzuki, a declarat că Sanae Takaichi va oferi mai multe detalii în cadrul unei conferințe de presă programate pentru 19 ianuarie, declarând: „Trebuie să căutăm un nou mandat”. 

Sanae Takaichi a preluat funcția de prim-ministru în luna octombrie, după ce a câștigat alegerile interne pentru conducerea Partidului Liberal Democrat. 

Scrutinul ar fi prima ocazie pentru Takaichi să capitalizeze electoral de pe urma nivelului ridicat de susținere publică. 

Formațiunea a pierdut majoritatea în Camera Inferioară a parlamentului în 2024, sub conducerea fostului premier Shigeru Ishiba, iar un an mai târziu a pierdut și controlul asupra Camerei Superioare, astfel scrutinul reprezintă o încercare de a câștiga o majoritate clară în forul legislativ. 

 

