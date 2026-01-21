TKMS propune Canadei un pachet de investiții de miliarde pentru câștigarea licitației de submarine

Demersul are loc în contextul unei licitații extrem de competitive pentru furnizarea de submarine moderne Marinei Regale Canadiene, competiție în care TKMS se confruntă cu o ofertă rivală venită din partea companiei sud-coreene Hanwha Ocean, potrivit Reuters.

CEO-ul TKMS, Oliver Burkhard, a declarat că negocierile depășesc strict domeniul apărării și includ potențiale investiții în metale rare, minerit, inteligență artificială (AI) și producția de baterii pentru industria auto. Potrivit acestuia, strategia urmărește construirea unui „pachet economic amplu” care să crească atractivitatea ofertei germane pentru autoritățile de la Ottawa.

Comanda pentru submarine este estimată la peste 10 miliarde de euro, însă valoarea totală a pachetului ar putea fi semnificativ mai mare, în funcție de angajamentele asumate în alte sectoare economice. Burkhard a confirmat discuții cu start-up-ul german Isar Aerospace, fără a divulga însă numele celorlalți parteneri implicați.

Un element-cheie al ofertei îl reprezintă așa-numitele obligații de compensare, angajamente financiare pe termen lung, care pot ajunge până la 30 de ani. TKMS analizează posibilitatea includerii investițiilor planificate în Canada în acest mecanism, o practică uzuală în contractele majore din domeniul apărării.

„Nu mai este vorba doar de submarine, ci de ceea ce este dincolo de ele”, a subliniat Burkhard, evidențiind importanța impactului economic pe termen lung pentru Canada.

Inițiativa reflectă eforturile mai largi ale Germaniei de a-și consolida cooperarea în domeniul apărării, pe fondul tensiunilor geopolitice globale. În acest context, Canada a anunțat că programul său de achiziție de submarine urmărește nu doar modernizarea capacităților navale, ci și maximizarea beneficiilor economice interne.

TKMS este cel mai mare producător mondial de submarine convenționale și deține aproximativ 70% din flota non-nucleară a NATO. Compania oferă submarinul din clasa 212CD, deja utilizat de Marina Norvegiană, în cadrul unei inițiative comune de modernizare.

Autoritățile canadiene sunt așteptate să ia o decizie finală în 2026, potrivit CEO-ului TKMS, care va reveni în Canada în luna martie pentru noi runde de negocieri.