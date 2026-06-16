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Acordul SUA-Iran include investiții de 300 de miliarde de dolari în economia iraniană

Acordul SUA-Iran include investiții de 300 de miliarde de dolari în economia iraniană. Informația este prezentată în exclusivitate de surse citate de Reuters. Investițiile sunt private, o jumătate din sumă fiind deja contractată.
Acordul SUA-Iran include investiții de 300 de miliarde de dolari în economia iraniană
Mediafax Foto
Petru Mazilu
16 iun. 2026, 21:41, Politic
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Acordul include constituirea un fond de 300 de miliarde de dolari pentru realizarea de investiții în Iran, susține sursa citată de Reuters. Fondul este conceput pentru a oferi ambelor părți un stimulent economic pentru a încheia un acord final, a explicat sursa.

Aceasta a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece planul nu a fost încă anunțat în mod oficial. Diplomații de la Washington și Teheran ar trebuie să semneze acordul vineri în Elveția.

Investițiile promise acoperă domenii precum energia, logistica, producția și transportul. Ideea fondului a apărut după ce americanii au refuzat să ofere iranienilor compensații pentru distrugerile din timpul războiului.

Se pare că Teheranul a solicitat 400 de miliarde de dolari drept compensație pentru daunele de război.

Investițiile vor fi făcute după semnarea acordului SUA-Iran

Noul fond este un instrument de investiții private, nu un program de reconstrucție sau reparații și nu include bani sau granturi guvernamentale, a declarat sursa. Mai multe firme cu sediul în SUA, în statele arabe din Golf, în Asia, în America de Sud și în Africa au fost de acord să ofere finanțare.

Noul fond este separat de discuțiile privind activele înghețate, mai spun sursele. Acesta va deveni operațional doar după semnarea unui acord final SUA-Iran.

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