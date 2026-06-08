ANM: Ploi și vijelii în mai multe județe și în Capitală. Zonele vizate | HARTĂ

Avertizarea Cod galben, valabilă luni până la ora 21.00, vizează județele Bacău, Vrancea, Galați, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și Capitala.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Avertizare ANM pentru marți

O altă avertizare Cod galben este valabilă marți între orele 12.00 și 23.00. Aceasta vizează județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Tulcea și Constanța.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Cum va fi vremea în București?

Luni, temperatura maximă va fi de 28-30 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 15-17 grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporar accentuate, însoțite de averse care pot acumula, în general, între 15 și 20 l/mp.

Meteorologii avertizează că sunt posibile vijelii, cu viteze la rafală ce pot atinge până la 70 km/h, precum și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii.

Marți, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei. După-amiaza și seara vor apărea din nou înnorări. De asemenea, există posibilitatea de averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

„În intervalul 08 iunie, ora 12 – 08 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ”, mai transmite ANM.