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Galați: Șofer căutat de polițiști după ce a provocat un accident și a fugit de la locul faptei

Un șofer care a provocat un accident într-o intersecție din municipiul Galați este căutat de polițiști, după ce a fugit de la locul faptei. Două persoane au fost rănite în urma accidentului, fiind transportate la spital.
Galați: Șofer căutat de polițiști după ce a provocat un accident și a fugit de la locul faptei
Mediafax foto / Remus Badea
Diana Nunuț
08 iun. 2026, 09:17, Social
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Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane a avut loc duminică seara în municipiul Galați, la intersecția străzilor Gheorghe Asachi și Prelungirea Brăilei.

Potrivit IPJ Galați, evenimentul a fost semnalat polițiștilor în jurul orei 23:00. Primele verificări arată că un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Galați, care circula pe strada Gheorghe Asachi din direcția străzii Ing. Anghel Saligny, ar fi pătruns în intersecție fără a respecta indicatorul de cedare a trecerii. Prin urmare, el a intrat în coliziune cu patru autoturisme parcate.

În urma impactului, unul dintre vehiculele lovite a fost proiectat pe scările de acces ale unui restaurant din zonă, iar doi bărbați, de 29 și 36 de ani, ambii din municipiul Galați, au fost răniți.

Cei doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, mai anunță IPJ Galați.

Cu toate acestea, șoferul a fugit de la locul producerii accidentului, iar în prezent este căutat de polițiști.

„După producerea accidentului, conducătorul autoturismului a părăsit locul evenimentului fără încuviințarea polițiștilor. Acesta a fost identificat, însă se sustrage cercetărilor desfășurate în cauză. Totodată, a fost identificat și un pasager aflat în autoturism la momentul producerii accidentului”, se arată în comunicatul IPJ Galați.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru „vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”, iar cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente.

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