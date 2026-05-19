Prima pagină » Știri externe » Ce este „grief travel”, noul trend al vacanțelor pentru vindecarea traumelor emoționale

Ce este „grief travel”, noul trend al vacanțelor pentru vindecarea traumelor emoționale

O nouă tendință prinde puternic contur în industria turismului: oamenii nu mai călătoresc doar pentru relaxare sau aventură, ci și pentru a-și procesa durerea, trauma și pierderile emoționale, transmite Euronews.
Ce este „grief travel”, noul trend al vacanțelor pentru vindecarea traumelor emoționale
Victor Dan Stephanovici
19 mai 2026, 10:42, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Așa-numitul „grief travel” – turismul dedicat vindecării emoționale după moartea unei persoane apropiate, divorțuri, burnout sau alte traume – devine unul dintre cele mai rapide segmente în creștere din zona wellness și retreat-uri terapeutice, arată Euronews.

De la doliu în tăcere la retreat-uri de vindecare

Dacă în trecut suferința era trăită în privat, astăzi tot mai multe persoane aleg să participe la retreat-uri de grup, cercuri de vindecare sau vacanțe terapeutice organizate special pentru procesarea durerii. Potrivit unui studiu al Global Wellness Institute publicat în 2025, piața globală a consilierii pentru doliu și traumă ar putea ajunge la 4,52 miliarde de dolari până în 2029, față de 2,73 miliarde în 2022. Experții spun că fenomenul este alimentat de acceptarea tot mai mare a problemelor de sănătate mintală și de dorința oamenilor de a ieși din izolarea emoțională.

Retreat-uri în Grecia, Franța sau Jamaica pentru „vindecare emoțională”

Industria wellness a început deja să construiască programe dedicate exclusiv celor care trec prin doliu sau perioade dificile. În Grecia, Euphoria Retreat din Mystras propune terapii de „armonie emoțională”, sesiuni de consiliere și terapii energetice în mijlocul naturii și al pădurilor de pini. În Franța, The Therapy Haven de pe insula Ile de Ré oferă retreat-uri intensive pentru persoane afectate de pierderi, anxietate și stres, combinate cu alimentație vegană și plimbări pe litoral. În Spania, centrul Kaliyoga din Granada organizează retreat-uri axate pe reflecție, yoga și terapie emoțională în munții Sierra Nevada.

Terapie psihedelică pentru procesarea traumelor

Una dintre cele mai controversate direcții ale fenomenului vine din Jamaica, unde Beckley Retreats combină wellness-ul cu terapii asistate de psilocibină – substanța halucinogenă din anumite ciuperci psihedelice. Participanții sunt ghidați de terapeuți și specialiști în sănătate mintală pentru a procesa traume, doliu și blocaje emoționale. Tot mai multe retreat-uri promovează ideea că natura, comunitatea și desprinderea temporară de rutina zilnică pot accelera procesul de vindecare psihologică.

„Turismul durerii”, una dintre marile tendințe wellness

Publicațiile de profil au început deja să trateze fenomenul ca pe o tendință majoră. Condé Nast Traveller a inclus retreat-urile pentru doliu între principalele trenduri de wellness încă din 2024, iar National Geographic Traveller scria recent că aceste experiențe îi ajută pe participanți să „elibereze emoțiile acumulate și să își construiască reziliența emoțională”. Specialiștii spun că, după pandemie și anii marcați de anxietate globală, războaie și crize sociale, tot mai mulți oameni caută experiențe care să ofere nu doar relaxare, ci și sens, reconectare și sprijin emoțional.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Libertatea
Zodia care își va recâștiga libertatea în vara lui 2026. Experții în astrologie anunță 3 luni de schimbări intense
CSID
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia