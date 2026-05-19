Ce este „grief travel”, noul trend al vacanțelor pentru vindecarea traumelor emoționale

Așa-numitul „grief travel” – turismul dedicat vindecării emoționale după moartea unei persoane apropiate, divorțuri, burnout sau alte traume – devine unul dintre cele mai rapide segmente în creștere din zona wellness și retreat-uri terapeutice, arată Euronews.

De la doliu în tăcere la retreat-uri de vindecare

Dacă în trecut suferința era trăită în privat, astăzi tot mai multe persoane aleg să participe la retreat-uri de grup, cercuri de vindecare sau vacanțe terapeutice organizate special pentru procesarea durerii. Potrivit unui studiu al Global Wellness Institute publicat în 2025, piața globală a consilierii pentru doliu și traumă ar putea ajunge la 4,52 miliarde de dolari până în 2029, față de 2,73 miliarde în 2022. Experții spun că fenomenul este alimentat de acceptarea tot mai mare a problemelor de sănătate mintală și de dorința oamenilor de a ieși din izolarea emoțională.

Retreat-uri în Grecia, Franța sau Jamaica pentru „vindecare emoțională”

Industria wellness a început deja să construiască programe dedicate exclusiv celor care trec prin doliu sau perioade dificile. În Grecia, Euphoria Retreat din Mystras propune terapii de „armonie emoțională”, sesiuni de consiliere și terapii energetice în mijlocul naturii și al pădurilor de pini. În Franța, The Therapy Haven de pe insula Ile de Ré oferă retreat-uri intensive pentru persoane afectate de pierderi, anxietate și stres, combinate cu alimentație vegană și plimbări pe litoral. În Spania, centrul Kaliyoga din Granada organizează retreat-uri axate pe reflecție, yoga și terapie emoțională în munții Sierra Nevada.

Terapie psihedelică pentru procesarea traumelor

Una dintre cele mai controversate direcții ale fenomenului vine din Jamaica, unde Beckley Retreats combină wellness-ul cu terapii asistate de psilocibină – substanța halucinogenă din anumite ciuperci psihedelice. Participanții sunt ghidați de terapeuți și specialiști în sănătate mintală pentru a procesa traume, doliu și blocaje emoționale. Tot mai multe retreat-uri promovează ideea că natura, comunitatea și desprinderea temporară de rutina zilnică pot accelera procesul de vindecare psihologică.

„Turismul durerii”, una dintre marile tendințe wellness

Publicațiile de profil au început deja să trateze fenomenul ca pe o tendință majoră. Condé Nast Traveller a inclus retreat-urile pentru doliu între principalele trenduri de wellness încă din 2024, iar National Geographic Traveller scria recent că aceste experiențe îi ajută pe participanți să „elibereze emoțiile acumulate și să își construiască reziliența emoțională”. Specialiștii spun că, după pandemie și anii marcați de anxietate globală, războaie și crize sociale, tot mai mulți oameni caută experiențe care să ofere nu doar relaxare, ci și sens, reconectare și sprijin emoțional.