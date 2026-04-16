Ministrul de Externe italian, Antonio Tajani, vizită în China

Tajani, membru de frunte al guvernului de extremă dreapta al prim-ministrului italian Giorgia Meloni, se va întâlni, joi, la Beijing, cu ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao, și cu ministrul de externe, Wang Yi, a anunțat, Ministerul Afacerilor Externe din Italia.

Ministrul a plecat spre Beijing încă de miercuri. Într-un videoclip publicat pe X la plecarea sa, oficialul a dat câteva declarații.

„Lucrăm pentru a sprijini companiile noastre, astfel încât acestea să poată opera din ce în ce mai mult pe o piață atât de interesantă precum cea chineză”, a declarat Tajani într-un videoclip postat online la plecare.

„Și, desigur, voi cere Chinei și guvernului chinez să contribuie la instaurarea păcii în Orientul Mijlociu și, de asemenea, în Ucraina”, a continuat Tajani.

Vizita ministrului de Finanțe al Italiei se va încheia sâmbătă. Acesta va vizita atât Beijing, cât și Shanghai.

Discuții legate de exporturi, dar și evenimente internaționale cheie

Potrivit ministerului de Externe italian, discuțiile se vor concentra pe chestiuni internaționale cheie, de la evoluțiile din Orientul Mijlociu și situația din Strâmtoarea Ormuz – cu o atenție specială acordată eforturilor de mediere ale Pakistanului – până la războiul din Ucraina.

Tajani își va reitera speranța că Beijingul va juca un rol activ în obținerea încetării ostilităților și în demararea unor negocieri credibile.

Există, de asemenea, posibilitatea consolidării relațiilor bilaterale prin punerea în aplicare a Planului de acțiune trienal Italia-China pentru perioada 2024-2027.

Printre priorități se numără reechilibrarea fluxurilor comerciale și de investiții și eliminarea barierelor din calea accesului pe piața chineză a produselor italiene. China rămâne o piață cheie pentru exporturile italiene: este principalul partener comercial al Italiei în Asia și al doilea dintre țările din afara UE, cu un volum de schimburi comerciale de aproape 75 de miliarde de euro în 2025 (+11,2% față de 2024), potrivit comunicatului publicat.

Tajani va asista și la evenimente culturale

La Beijing, Tajani va inaugura expoziția „Omagiu marilor maeștri. De la Leonardo la Caravaggio. Capodopere ale Renașterii italiene” la Muzeul Național de Artă al Chinei, alături de ministrul culturii și turismului, Sun Yeli.

La Shanghai, vineri și sâmbătă, ministrul italian al Externelor va inaugura expoziția „Italia Meravigliosa” pentru a marca Ziua Națională a Produselor „Made in Italy” și se va întâlni cu reprezentanți ai comunității de afaceri italiene din țară.