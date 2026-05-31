Doi aliați ai rușilor construiesc o rută de transport între China și Europa care ocolește Rusia

Doi aliați ai rușilor au decis să construiască o amplă rută de transport între China și Europa care ocolește Rusia. Este vorba despre proiectul rutei transcaspice către Europa pe care China și Kazahstan au decis să-l accelereze.
Petru Mazilu
31 mai 2026, 17:38
Doi aliați ai rușilor, Kazahstan și China, accelerează dezvoltarea rutei transcaspice către Europa, care ocolește Rusia, potrivit NEXTA. Coridorul va transporta mărfuri din China prin Kazahstan, peste Marea Caspică și prin Azerbaidjan, Georgia și Turcia până în Europa.

Deși este o rută mai complexă decât cea prin Rusia, țările implicate au decis să o construiască pentru a reduce dependența de rutele de tranzit rusești. De asemenea, decizia a fost luată din cauza instabilității din zona Rusia-Ucraina și a sancțiunilor internaționale care îi vizează pe ruși.

Serviciile de informații ucrainene au analizat proiectul și au tras concluzia că Rusia va pierde venituri uriașe dacă traseul se va finaliza. Practic, Rusia și-ar putea pierde statutul de centru cheie de tranzit între Asia și Europa ceea ce înseamnă nu doar pierderea unor sume uriașe de bani ci și a influenței.

Totodată, decizia arată pierderea influenței rusești în țările din spațiul post-sovietic.
Capacitatea de transport a rutei China-Europa ar trebuie să se dubleze până în 2030.

