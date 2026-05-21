Metrorex are 12 trenuri noi Alstom, dar niciunul nu circulă: întârzieri, teste blocate și penalități de zeci de milioane

Metrorex se confruntă cu un blocaj major în modernizarea Magistralei 5, în condițiile în care 12 din cele 13 trenuri noi produse de Alstom au ajuns deja la București, dar nu pot fi folosite pentru transportul călătorilor.

Deși contractul a fost semnat încă din decembrie 2020, iar punerea în circulație era estimată pentru 2023, garniturile sunt încă în faza de testare și nu au primit toate aprobările necesare.

Primul tren a fost livrat în aprilie 2024 și a intrat în teste în depoul Berceni, însă procesul de omologare s-a prelungit considerabil. Pentru a putea fi introduse în circulație, trenurile trebuie să obțină agrementul tehnic de la Autoritatea Feroviară Română (AFER), după finalizarea testelor statice și dinamice.

Ulterior, vor urma testele de anduranță, care presupun parcurgerea a 10.000 de kilometri pentru trenul prototip și câte 2.000 de kilometri pentru fiecare dintre celelalte garnituri.

