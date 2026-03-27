Pentagonul ar putea redirecționa ajutoarele din Ucraina către Orientul Mijlociu

Armamentul afectat ar putea include rachete interceptoare de apărare aeriană cumpărate printr-o inițiativă NATO în cadrul căreia țările partenere cumpără arme americane pentru Kiev, a relatat joi Washington Post, citând trei persoane familiarizate cu situația, relatează The Guardian.

Nu a fost încă luată o decizie finală, se arată în comunicat, dar războiul SUA în Iran se intensifică, punând sub presiune aprovizionările cu unele dintre cele mai importante muniții ale armatei. Miercuri, Comandamentul Central al SUA a declarat că a lovit peste 10.000 de ținte în interiorul Iranului.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat ziarului că departamentul apărării se va „asigura că forțele SUA și cele ale aliaților și partenerilor noștri au ceea ce au nevoie pentru a lupta și a câștiga”. Ca răspuns la o întrebare despre raport, purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat că armele continuă să fie livrate către Kiev.

„Tot ceea ce aliații și partenerii NATO au plătit prin PURL a fost livrat sau continuă să curgă către Ucraina”, a spus ea, referindu-se la Lista Cerințelor Prioritare pentru Ucraina, un mecanism care permite țărilor europene să plătească pentru arme americane în numele Ucrainei.