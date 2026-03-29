Volodimir Zelenski: Rușii au lansat peste 3.000 de drone, 1.450 de bombe aeriene ghidate și 40 de rachete asupra Ucrainei în această săptămână

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit duminică despre numărul mare al atacurilor lansate de Rusia în ultima săptămână, relatează Ukrinform.

Potrivit datelor prezentate de acesta, printr-un videoclip pe Facebook, forțele rusești au folosit mii de drone, bombe aeriene ghidate și rachete asupra teritoriului ucrainean.

„Numai în această săptămână, Rusia a folosit peste 3.000 de drone de atac împotriva orașelor și comunităților noastre – o parte semnificativă dintre ele «șahede» – precum și peste 1.450 de bombe aeriene ghidate și 40 de rachete de diferite tipuri. Rușii nu își reduc efortul de război împotriva statului și poporului nostru și, în același timp, investesc deschis în prelungirea unui alt război care duce la destabilizarea globală”, a declarat președintele ucrainean.

El a mai spus că tipurile de arme utilizate în Ucraina sunt similare cu cele folosite și în alte regiuni unde situația este serioasă, inclusiv în Orientul Mijlociu și zona Golfului.

În tot acest context, Ucraina și-a asumat un rol major în menținerea securității și a cerut reacții imediate din partea partenerilor internaționali, a mai transmis Volodimir Zelenski.

„Trebuie să construim sisteme de apărare comune și moderne, dovedite în război. Trebuie să dezvoltăm producția comună de arme moderne și eficiente. Trebuie să ne unim capacitățile, astfel încât oamenii să poată trăi în pace în Europa, Orientul Mijlociu și în alte părți ale lumii”, a adăugat președintele.

În paralel, autoritățile ucrainene au analizat capacitățile de apărare ale altor state.

Evaluările realizate de specialiști au arătat faptul că există soluții pentru întărirea sistemelor de apărare aeriană, inclusiv în state precum Qatar.