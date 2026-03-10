Prima pagină » Social » Adina Szitar, propunere USR, numită inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții

Adina Szitar a fost numită în funcția de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), cu rang de secretar de stat, la propunerea USR.
Adina Szitar, propunere USR, numită inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții
Cine este Adina Szitar

Adina Szitar este arhitect și inginer civil și are peste 20 de ani de experiență în domeniul construcțiilor, managementului de proiect și implementării investițiilor finanțate din fonduri europene.

De-a lungul carierei, ea a activat atât în sectorul public, cât și în cel privat, în domenii precum proiectare, urbanism, coordonarea investițiilor și control tehnic în construcții.

În prezent, este cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul Facultății de Informatică și Inginerie.

Anterior, a ocupat funcția de director al Direcției Suport Programe la ADR Vest, unde a coordonat și verificat tehnic proiecte pregătite pentru finanțare din fonduri europene. De asemenea, a fost coordonator tehnic investiții la Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”.

Experiența sa în administrația publică include și activitatea de inspector în construcții în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Timiș.

În sectorul privat, a activat ca antreprenor și manager în firme de arhitectură și consultanță în construcții, unde a coordonat sau realizat peste 300 de proiecte de arhitectură și construcții.

Adina Szitar este absolventă a Universității Politehnica din Timișoara, unde a obținut diplomele de inginer în construcții civile și de arhitect. În prezent, urmează un master în cercetarea și conservarea patrimoniului istoric. Are, de asemenea, un certificat european în project și building management obținut la Universitatea din Hanovra.

