„Mormântul lui Tutankhamon” al Italiei: A fost descoperită singura bazilică proiectată de Vitruvius

O echipă de arheologi din Italia a confirmat identificarea unei bazilici vechi de circa două milenii, atribuită în mod cert lui Marcus Vitruvius Pollio, personalitate marcantă în istoria arhitecturii. Situl, localizat în orașul Fano din regiunea Le Marche, este considerat de specialiști un moment de referință pentru arheologia europeană, comparabil ca impact cu descoperirea mormântului lui Tutankhamon, arată Euronews.
Noua descoperire reprezintă singura clădire cunoscută proiectată direct de Vitruvius – arhitect, inginer militar și teoretician roman din secolul I î.Hr. Euronews scrie că, până acum, existența acesteia era cunoscută doar din descrierea inclusă în lucrarea sa „De Architectura” („Cele zece cărți despre arhitectură”).

De-a lungul secolelor, istorici și arheologi au încercat fără succes să localizeze exact bazilica din Fanum Fortunae, denumirea antică a orașului Fano. Identificarea a devenit posibilă în urma descoperirii unor elemente arhitecturale – coloane și proporții – ce corespund cu precizie detaliilor tehnice lăsate de Vitruvius.

Bazilică dispărută timp de 2.000 de ani și importanța lui Vitruvius

Marcus Vitruvius Pollio este recunoscut drept fondatorul teoriei arhitecturale occidentale. Tratatul „De Architectura” este singura lucrare completă de arhitectură din Antichitate păstrată până în prezent și a influențat profund gândirea arhitecturală în Renaștere și epoca modernă.

Cele trei principii fundamentale formulate de acesta – firmitas (durabilitate), utilitas (funcționalitate) și venustas (estetică) – rămân actuale în educația arhitecturală. Printre cei inspirați de Vitruvius se numără Leonardo da Vinci, autorul celebrului desen „Omul Vitruvian”, bazat pe proporțiile umane descrise în tratat. Descoperirea bazilicii oferă pentru prima dată ocazia de a compara teoria sa cu o lucrare concretă.

Ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a declarat că această descoperire „marchează o schimbare de etapă în cercetarea arheologică”, subliniind valoarea sa excepțională. Primarul din Fano, Luca Serfilippi, a afirmat că „orașul a așteptat acest moment timp de peste două milenii”.

Autoritățile consideră că situl are nu doar importanță istorică, ci și potențial de a stimula turismul și dezvoltarea culturală într-o zonă mai puțin cunoscută a Italiei.

Planuri de viitor

Săpăturile vor continua pentru a determina dimensiunile complete ale bazilicii și gradul de conservare al structurii. Există deja planuri pentru transformarea zonei într-un parc arheologic accesibil publicului, ceea ce ar putea face din Fano un punct important pe harta patrimoniului mondial.

Descoperirea evidențiază, totodată, necesitatea investițiilor în protejarea patrimoniului și în cercetarea arheologică urbană, inclusiv în zone aflate în proces de modernizare.

