Unde se află cea mai mică școală din Italia: Se redeschide pentru o elevă și are un singur profesor

Școala din Ginostra, amplasată pe versantul sud-vestic al insulei, a fost închisă acum 20 de ani din lipsă de copii. În septembrie, va fi redeschisă sub forma unei clase unice, formată dintr-o fetiță de șase ani și un cadru didactic. Este prima dată când micuța școală primară își reia activitatea în condiții care nu respectă regulile standard din sistemul italian, dar care au fost adaptate la situația locală, scrie Il Post.

O comunitate la marginea Italiei

Ginostra este una dintre cele mai izolate așezări din țară. În sezonul rece, numără aproximativ 30 de locuitori, iar accesul se face doar pe mare, uneori dificil chiar și vara. Până în 2014, satul nu dispunea de electricitate sau apă curentă. Chiar și astăzi, alimentarea depinde de panouri solare și nave-cisternă. Semnalul de telefonie mobilă este slab, iar internetul aproape inexistent, ceea ce face imposibilă școala online.

Legea italiană prevede un minimum de 15 elevi pentru formarea unei clase primare. Totuși, în localitățile expuse depopulării, autoritățile pot aproba excepții, inclusiv clase mixte sau cu un singur elev. Ginostra se încadrează perfect în această categorie. În arhipelagul Eolian, există 17 unități școlare pe șapte insule, multe aflate la limita minimă de copii.

Școală pentru un caz particular și un simbol

Singura elevă este fiica unei reprezentante a administrației locale și a unui antreprenor tunisian stabilit pe insulă în 2018. Redeschiderea a fost solicitată de primarul din Lipari, Riccardo Gullo, și aprobată de autoritățile educaționale din Sicilia.

Până acum, recordul celei mai mici școli din Italia aparținea insulei Alicudi, unde există o clasă cu doi elevi. Ginostra stabilește un nou record și ridică o întrebare importantă: cât de mult este dispus statul să investească pentru a menține viața și educația în cele mai îndepărtate comunități?

În Ginostra, răspunsul este limpede: chiar și pentru un singur copil, școala își are rostul iar învățamântul este cel mai prețios lucru.